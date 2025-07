Gemini für WearOS: Der KI-ChatBot startet in Kürze auf der Samsung Galaxy Watch 8; Leaks zeigen erste Bilder

Google wird den KI-ChatBot Gemini und die erweiterten Funktionen des Modells auch auf WearOS Smartwatches bringen – das hat man schon vor einigen Wochen offiziell angekündigt. Die KI soll den Google Assistant ersetzen und neue Funktionen mitbringen, bisher hat man sich mit konkreten Details allerdings zurückgehalten. Aber das soll sich noch in dieser Woche ändern.



Google hat schon vor einigen Wochen angekündigt, dass der KI-ChatBot Gemini den bisher verwendeten Google Assistant auf allen Plattformen ersetzen wird – natürlich auch auf den WearOS-Smartwatches. Bisher dachten wir, dass der Startschuss auf der kommenden Pixel Watch 4 fallen wird, doch Google dürfte erneut dem Premium-Partner Samsung den Vorzug geben. Wie jetzt aus neuen Leaks bekannt wurde, soll Gemini schon auf der nächsten Samsung Smartwatch-Generation starten.

Auf den Werbebildern zeigt sich Gemini auf der Samsung Galaxy Watch 8, die noch in dieser Woche vorgestellt werden soll. Das Gemini-Logo ist auf den Werbebildern klar zu erkennen, sodass wir eindeutig sehen können, dass das KI-Modell auf der Smartwatch verfügbar sein wird. Das ist keine große Überraschung, doch weil die Galaxy Watch 8 vor der Pixel Watch 4 auf den Markt kommt, scheint es das Debüt-Gerät zu sein.

Weil die Smartwatch in dieser Woche vorgestellt wird, ist es zu erwarten, dass Google Gemini für WearOS noch einmal ausführlich ankündigen und vielleicht einen Ausblick darauf geben wird, was in Kürze möglich ist und was bald für die Pixel Watch 4 kommt. Wir dürfen gespannt sein, welche Vorteile Gemini im Vergleich zum Assistant bringen wird. Aber auch auf smarten Kopfhörern soll es bald verfügbar sein, was vielleicht parallel dazu für den Wearable-Bereich angekündigt werden könnte.

» Pixel: Google stellt in Kürze viele neue Produkte vor – Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixelsnap, Buds 2a, Pixie & mehr

» Pixel-Aktionen bei Amazon: Prime Day-Angebote und Rabatte auf Pixel 9, Pixel 9a, Pixel Watch, Buds und mehr

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.