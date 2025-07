Gemini: Startet Google eine ganz neue Suchmaschine? Übergreifende Suchfunktion für alle Nutzerdaten

Im Rennen um die KI-Vorherrschaft baut Google derzeit viele Produkte um und erweitert diese um eigene KI-Modi, spezielle Suchfunktionen und mehr. Bei allen Produkten führt das zu größeren Umbauten und einen massiv gesteigerten Fokus auf die abgelegten Daten. Gut möglich, dass man bereits an einer ganz neuen Suchfunktion arbeitet, die als persönliche Suchmaschine alle Daten der Nutzer durchsuchen und organisieren könnte.



In der Google Websuche ist für US-Nutzer schon vor einigen Monaten der Google KI-Modus eingezogen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es derzeit mit dem YouTube KI-Modus. Innerhalb der Kartenplattform Google Maps sollen die Nutzerdaten stärker aufbereitet werden, die Office-Apps rund um Google Drive bieten seit einiger Zeit ein automatisiertes Zusammensuchen von Informationen aus den Nutzerdaten und erst vor wenigen Tagen ist das neue Ask Google Photos gestartet.

Alle diese Produkte haben gemeinsam, dass sie die von den Nutzern abgelegten Daten anders als bisher aufbereiten und organisieren. Statt Informationen strukturiert abrufbar zu machen, soll die KI die Ordnung übernehmen und diese je nach Anfrage und Nutzerwunsch umsetzen. Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen von einem möglichen langfristigen Aus der Apps geschrieben, die ja eigentlich nur Mittel zum Zweck für die Ablage und den Abruf von Daten sind. Das kann immer stärker die KI übernehmen.

Jetzt integriert Google in viele Produkte eine solche erweiterte Suchfunktion, die den Nutzern einen schnellen und geordneten Zugriff ermöglichen soll. Wer Informationen aus Fotos sucht, geht zu Google Fotos. Wer Informationen aus Dokumenten sucht, geht zu Google Drive. Sucht ihr Anleitungen, Reviews oder Unterhaltung, wechselt ihr in den YouTube KI-Modus. Analog geht das weiter mit Maps, Websuche und Co. All das dürften nur die Ausleger eines viel größeren Produkts sein.









Startet Google eine persönliche Suchmaschine?

Ich halte es für sehr gut möglich – und fast unausweichlich – das Google schon bald eine persönliche Suchmaschine starten wird. Eine neue Anlaufstelle, um sowohl Dokumente als auch Fotos, Kontakte, Videoinhalte, Orte und vieles mehr zu durchsuchen. Gemini kann im Ansatz bereits Daten aus den verschiedensten Diensten kombinieren – NotebookLM auf Gemini-Basis ebenso. Doch eine echte umfangreiche Anlaufstelle für alle digital abgelegten Daten gibt es bisher noch nicht.

Google ist einen solchen Weg vor vielen Jahren schon einmal gegangen. Damals gab es die Websuche, die Bildersuche, die Produktsuche, Videosuche, Nachrichtensuche und mehr. Irgendwann hat man das alles unter ein Dach gebracht und die bis heute existierende Auflistung der vermengen Ergebnisse gestartet. Genau so etwas könnte man für alle persönlichen Daten starten und vielleicht in den KI-Modus der Google Websuche integrieren.

Es wäre ein ganz neues Produkt, das sowohl faktische Daten als auch persönliche Daten durchsuchen und bei Bedarf miteinander kombinieren kann. Schon heute gibt es viele Ansätze in diese Richtung, doch den großen Schritt konnte man bisher noch nicht wagen. Das liegt auch daran, dass die einzelnen Produkte noch nicht soweit sind. Das Wort Datenschutz ist in der KI-Ära für die Unternehmen ohnehin zum Fremdwort geworden, sodass ein solches Produkt sehr interessant werden könnte. Im Wettlauf mit OpenAI und Co wäre es auch eines der wenigen Produkte, das in der Form nur Google umsetzen könnte. Daher wird man um eine solche Entwicklung kaum herumkommen.

