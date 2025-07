Google Find Hub: So könnt ihr euer Smartphone jetzt aufspüren, anklingeln, sperren oder auch zurücksetzen

Mit dem erst kürzlich neu gestarteten Google Find Hub können alle Nutzer ihre verlorenen Geräte mit entsprechender Anbindung leicht aufspüren. Vom Smartphone über das Tablet bis zur Smartwatch oder den Kopfhörern lässt sich einiges aufspüren, wobei das Mobiltelefon rein technisch bedingt die meisten Möglichkeiten bietet. Schaut doch mal auf der Plattform vorbei, mit der ihr das Smartphone aufspüren, klingeln oder bei Bedarf auch sperren und zurücksetzen könnt.



Google hat erst vor wenigen Wochen die Plattform Mein Gerät finden in Find Hub umbenannt und damit den nächsten kleinen Neustart eingeläutet. Diese Information dürfte bei den meisten Nutzern wohl gar nicht angekommen sein – und das gilt sogar Google-intern. Denn wie wir erst Anfang Juni berichtet hatten, ist das Aufspüren von Android-Smartphones nicht mehr möglich – zumindest nicht mehr auf dem bis dahin bekannten Weg. Solltet ihr auch zu den Nutzern gehören, die noch die Eingabe „Mein Gerät finden“ in der Google Websuche kennen und dann die entsprechende Funktion erwarten, solltet ihr weiterlesen.

Die Funktionen zum Aufspüren und fernsteuern des Smartphones sind in den neuen Google Find Hub umgezogen, der zwar den gewohnten Funktionsumfang bietet, aber an eine andere Stelle umgezogen ist. Leider ohne Weiterleitung oder sonstigen Hinweis. Die neue Plattform ist unter der Adresse google.com/android/find zu finden, die jetzt als erste Anlaufstelle für den Find Hub im Web genutzt wird. Darin könnt ihr sowohl eure eigenen Geräte als auch die administrierten Geräte aus der angelegten Familiengruppe finden. Dazu müsst ihr einfach nur in der Hauptnavigation am linken Rand auf „Personen“ klicken, aber in diesem Beitrag soll es um euer eigenes Gerät gehen.

Im Google Find Hub werden alle eure eigenen Geräte aufgelistet, die zum selben Google-Konto gehören und im Find Hub registriert sind. Das gilt sowohl für Smartphones und Tablets als auch Smartwatches oder auch die Pixel Buds Kopfhörer und vielleicht einige weitere Geräte oder Objekte mit einem kompatiblen Bluetooth-Tracker. Die Geräte werden mit ihrer offiziellen Bezeichnung aufgelistet, die ihr in den Einstellungen ändern könnt.









Diese Möglichkeiten bietet der Find Hub

Der Funktionsumfang des Google Find Hub ist davon abhängig, welches Gerät aufgespürt werden soll und welche Anbindung sowie technischen Möglichkeiten dieses besitzt. Die meisten Funktionen bekommt ihr natürlich bei einem Smartphone mit aktiver Mobilfunkanbindung. Nach der Auswahl des gesuchten Smartphones seht ihr dessen Bezeichnung, ein offizielles Produktbild als Vorschau sowie den Zeitpunkt der letzten Sichtung durch die Google-Server. Ist das Gerät online, wird der Zeitpunkt „gerade eben“ sein. Um Stalking zu verhindern, wird sofort nach der Ortung eine Benachrichtigung auf dem Smartphone eingeblendet, die über das aufgespürte Gerät informiert.

Als weitere Details seht ihr die aktuelle Anbindung und auch die Bezeichnung des aktiv genutzten WLAN-Netzwerks. Um die Dauer abzuschätzen, wie lange das Gerät noch online sein könnte, seht ihr außerdem den Akkustand. Allein das kann schon eine wichtige Information sein und mitteilen, ob das Gerät gerade aufgeladen wird oder der Akkustand bei mehreren Suchläufen nach oben, statt nach unten, geht. Interessant sind die Funktionen darunter.

Ihr könnt das Smartphone läuten lassen, was unabhängig von den Lautstärkeeinstellungen stets in voller Lautstärke geschieht. Die zweite Funktion lässt euch das Smartphone sperren, sodass ein möglicherweise vom Langfinger aktiv genutztes Gerät zum Sperrbildschirm wechselt. Habt ihr keine große Hoffnung mehr, könnt ihr als dritte Funktion das Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen. All das ist ohne vorherige Anmeldung oder Vorbereitung nutzbar.

