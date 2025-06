YouTube Premium & Gemini: Google startet neue KI-Suchfunktion – Videoinhalte werden aufbereitet (Video)

Die Künstliche Intelligenz spielt bei YouTube schon seit vielen Jahren eine große Rolle und jetzt zieht Gemini so richtig auf der Videoplattform ein. Google hat jetzt eine Aussicht auf die neue YouTube-Suchfunktion gegeben, die sich an den KI-Erfahrungen der Websuche orientiert und nicht mehr nur Videos listen, sondern Inhalte aufbereiten und vermitteln will.



Auch in der YouTube-Suchfunktion zieht jetzt die Gemini-KI ein: Die Videoplattform wird schon bald eine neue KI-basierte Suchfunktion starten, bei der die Nutzer nicht mehr nur nach einzelnen Begriffen suchen, sondern ganze Anforderungen bzw. Prompts eingeben können. Die Gemini-KI wird aktiv, sucht nach entsprechenden Videoinhalten und soll diese dann in aufbereiteter Form präsentieren. Wie das aussehen kann, könnt ihr im folgenden Video sehen:

In den Ergebnissen werden nicht mehr primär einzelne Videos gelistet, sondern die darin enthaltenen Informationen zusammengefasst und mit den medialen Inhalten aus mehreren Videos garniert. Damit setzt man auf ein ähnliches Konzept wie in der Websuche, bei der die Ergebnisse ebenfalls nur noch zweitrangig sind. Für die Nutzer zumindest in den Werbevideos eine tolle Sache, doch auch auf der eigenen Videoplattform werden Creator damit nur noch zu Info-Lieferanten degradiert.

Zunächst wird man die neue Suchfunktion nur für US-Nutzer starten, nur für Nutzer mit einem aktiven Premium-Abo und auch nur in den Bereichen Shopping, Reisen sowie für „things to do“. Man ist sich wohl bewusst, dass diese völlig neue Art der Suche nicht nur bei den Nutzern für Verwirrung sorgen könnte, sondern auch bei den YouTubern selbst vielleicht nicht ganz so gut ankommen wird.

Ich denke, das hat noch viel Potenzial, um unter den YouTubern für sehr viel Ärger und niedrigere Aufrufzahlen zu sorgen…

