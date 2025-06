Android Update: Kostenlose Bildbearbeitung, Chrome-Aus, versteckte Auto-Funktionen, QPR-Update und mehr

Die letzte volle Android-Woche im Juni ist vorüber und war auch diesmal wieder mit vielen Ankündigungen, Einblicken, durchgesickerten Informationen und Tipps rund um das mobile Betriebssystem und dessen Ableger vollgepackt. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Natürlich war das Android-Team auch in dieser Woche fleißig am Werke und hat neben einer neuen Android-Version auch überarbeitete Oberflächen veröffentlicht, wir haben euch Tipps rund um Android und Android Auto gegeben und vieles mehr. Es war wie üblich sehr viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Googles kostenlose Android-Bildearbeitung

Google bietet schon seit vielen Jahren die kostenlose Bildbearbeitung Snapseed, die wir euch hier im Blog schon mehrfach als eine Art Geheimtipp vorgestellt hatten. Diese Rolle hat die App nach wie vor, doch vor wenigen Wochen wurde sie überraschend umfangreich aktualisiert und lässt damit hoffen, dass es einen große Neustart gibt. Solltet ihr nicht verpassen, probiert die App doch einmal aus.

» Das ist Googles kostenlose Bildbearbeitung Snapseed

Versteckte Botschaften im Android 16-Logo

Das Android 16-Logo ist spätestens seit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones vielen Nutzern bekannt. Was vielleicht nicht bekannt ist, dass dieses nicht nur dem Geschmack des Designers nachempfunden ist, sondern auch einen ganzen Schwung an versteckten Bedeutungen und Botschaften hat. Wir haben sie für euch zum Teil mit einem Augenzwinkern zusammengefasst.

» Das sind die versteckten Bedeutungen und Botschaften im Android 16-Logo









Versteckte Android Auto-Funktionen freischalten

In Android Auto finden sich viele versteckte Funktionen, die ihr einfach freischalten könnt. Wir zeigen euch, wie ihr zu diesen Entwicklereinstellungen gelangen und die einzelnen Optionen freischalten könnt. Ein Blick kann durchaus interessant sein.

» So könnt ihr viele versteckte Android Auto-Funktionen freischalten

Android Auto erhält helles Design

Android Auto bekommt endlich das helle Design, mit dem die seit Jahren nur in Dunkelgrau verfügbare Oberfläche erweitert werden kann. Der Rollout hat begonnen und jetzt wissen wir endlich, wie sich das Ganze aktivieren lässt.

» Android Auto rollt helle Oberfläche für erste Nutzer aus

Das sind Googles erste Android XR Smart Glasses

Auch Google wird Smart Glasses für Android XR und Gemini auf den Markt bringen. Jetzt sind sie erstmals mit einem etwas detaillierterem Bild geleakt und zeigen sich auch in Form der Companion-App, mit der die smarten Brillen an das Smartphone angebunden werden. Diese orientiert sich ein wenig an WearOS.

» Das sind die ersten Android XR Smart Glasses

Google Chrome für alte Smartphones wird eingestellt

Der Google Chrome-Browser wird sich von älteren Android-Versionen verabschieden. Diese Versionen liegen zwar schon weit mehr als eine Handvoll Jahre zurück, haben aber nach wie vor mehr als 260 Millionen Nutzer – und dann ist das schon eine relevante Einstellung, über die ihr euch informieren solltet.

» Google Chrome zieht vielen Millionen Smartphones den Stecker

Google Telefon bekommt neue Oberfläche

Google Telefon bekommt erstmals seit langer Zeit eine neue Oberfläche, die nicht nur die Pixel einfärbt und verschiebt, sondern auch die Struktur ändert, neue Bereiche in die App bringt und bestehende zusammenfasst.

» Google Telefon bekommt neue Material 3-Oberfläche









Google veröffentlicht neue Feature Drop Beta

» Google veröffentlicht Android 16 QPR1 Beta 2.1

Android XR – Samsung hat kaum Hoffnung

» Samsung plant mit nur sehr geringen Stückzahlen

