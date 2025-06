Android: Google Chrome zieht vielen Millionen älteren Smartphones den Stecker – liefert keine Updates mehr

Der Browser Google Chrome gilt für viele Menschen sowohl am Desktop als auch am Smartphone als Standardlösung, um sich durch das Web zu klicken. Doch für sehr viele Nutzer ist bald Endstation, denn wie Google jetzt angekündigt hat, wird man schon in zwei Monaten keine Browser-Updates mehr für ältere Betriebssysteme ausliefern. Obwohl es alte Versionen betrifft, sind viele Millionen Nutzer betroffen.



Auch auf dem Smartphone hat der Chrome-Browser eine große Bedeutung, denn dieser bildet die Grundlage für viele Web-Apps – natürlich auch für die mit sensiblen Daten. Dementsprechend sollte man als Nutzer stets darauf bedacht sein, die aktuelle Version zu verwenden und auf dem aktuellen Sicherheitsstand zu sein. Für Millionen Nutzer wird das schon bald nicht mehr der Fall sein, denn wie Google jetzt mitteilt, zieht man dem Browser auf älteren Android-Versionen den Stecker.

Google Chrome 138 wird die letzte Version sein, die Android 8.0 Oreo und Android 9.0 Pie unterstützen wird. Das bedeutet, dass das für den 5. August 2025 geplante Update auf Chrome 139 auf Smartphones mit diesen Betriebssystemen nicht mehr ankommen wird. Nutzer sollten also darauf achten, mindestens Android 10 auf ihren Smartphones zu verwenden. Ist das nicht der Fall, empfiehlt sich ohnehin ein Upgrade auf ein neues Smartphone.

Laut den letzten Zahlen vom Mai kommt Android 9 derzeit auf 5,8 Prozent Nutzeranteil und Android 8 auf 3 Prozent Nutzeranteil. Damit sind 8,8 Prozent aller Nutzer betroffen. Android hat eine Nutzerbasis von mehr als drei Milliarden aktiven Geräten. 8,8 Prozent von 3 Milliarden sind weit über 260 Millionen betroffene Nutzer.

Solltet ihr noch ein solches Gerät im Einsatz haben, vielleicht auch für sekundäre Zwecke und nicht als Haupt-Smartphone, lässt sich Chrome für Android dennoch weiterhin verwenden. Auf absehbare Zeit sollte es keine Probleme geben, es gibt nur keine Updates.

