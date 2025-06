20 Jahre Google Earth: Historische Streetview-Fotos sind jetzt auf dem virtuellen Globus abrufbar (Video)

In diesem Jahr feiern einige wichtige Produkte runden Geburtstag und heute steht die Plattform Google Earth im Rampenlicht: Heute vor 20 Jahren ist die Desktop-App gestartet und hat sich nicht nur als sofortiger Erfolg erwiesen, sondern auch recht schnell den Blick auf die Welt verändert. Anlässlich des Geburtstags gibt es jetzt eine tiefere Integration von Google Maps Streetview und dessen historische Aufnahmen.



Kaum zu glauben, dass das schon 20 Jahre her sein soll: Heute feiert der virtuelle Globus Google Earth den 20. Geburtstag, der von Google mit einer Reihe von Rückblicken, Spielen und auch neuen Funktionen begleitet wird. Glaubt man der Ankündigung, wurde Google Earth im Jahr 2005 innerhalb von einer Woche nach der Ankündigung 100 Millionen Mal heruntergeladen! Ich kann mich noch sehr gut an den Hype erinnern, aber 100 Millionen Downloads in einer Woche wären selbst heute noch eine Hausnummer. 2005 war das für eine Desktop-App eine echte Schallmauer.

Anlässlich des Geburtstags gibt es jetzt eine interessante neue Funktion, die man sich von der verwandten Kartenplattform ausleiht: Ab sofort stehen die historischen Google Maps Streetview-Aufnahmen innerhalb von Google Earth zur Verfügung. Jetzt könnt ihr die Wunder der Erde aus noch mehr Blickwinkeln betrachten – ob aus der Vogelperspektive oder auf Straßenhöhe. Die Zeitreise auf den Satellitenbildern ist seit langer Zeit möglich, bei Streetview in Earth war das bisher nicht möglich. Aber auch die Zeitreise-Funktion in Google Maps Streetview ist bis heute gut versteckt.

Google Earth erfreut sich bis heute großer Beliebtheit, auch wenn es mittlerweile nur noch im Browser zur Verfügung steht. Im vergangenen Jahr haben die Nutzer nach zwei Milliarden Orten gesucht und vielleicht werden es durch das Jubiläum noch ein paar mehr. Schaut euch einmal den Beitrag im Google-Blog an, der eine Reihe von interessanten Rückblicken und Kennzahlen bereithält.

