Google Maps Navigation: Neue Funktionen und Infos für Fahrradfahrer – Straßendetails, Steigungen und mehr

Sowohl die Routenplanung als auch die Navigation von Google Maps wird nicht nur von Autofahrern verwendet, sondern kann euch bekanntlich auch mit anderen Transportmitteln ans Ziel bringen. Auch viele Fahrradfahrer schwören auf die Kartenplattform und dürfen sich jetzt über ein Update freuen, das mehr Details für die speziellen Fahrradrouten liefern soll.



Google Maps deckt alle wichtigen Verkehrsmittel ab, hat aber gerade im Fahrradbereich aufgrund der starken Konkurrenz durch spezialisierte Apps noch einiges an Nachholbedarf. Das weiß man auch im Maps-Team und legt jetzt mit hilfreichen Details nach, die den Nutzern noch vor der Abfahrt mehr Details über die Route liefern sollen. Dazu gehören viele wichtige Informationen, die die Fahrradfahrer vorab wissen möchten, um eine Route auszuwählen oder doch eine Alternative auszuwählen.

Zu den neuen Informationen gehört es, dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, ob ein Streckenabschnitt über eine Hauptstraße oder eine Nebenstraße führt. Eine wichtige Information für alle Fahrradfahrer, die eher ungern im motorisierten Verkehr unterwegs sind. Außerdem lässt sich abrufen, ob es auf der Route viel Autoverkehr gibt oder ob es viele steile Hügel und Anstiege gibt. Letztes war vorab schon zu sehen, aber nur in Form eines Höhendiagramms.

Diese Details stammen aus Partnerschaften mit lokalen Behörden sowie aus Daten von öffentlichen Stellen. Man will diese jetzt in 17 neuen Städten einführen, darunter neun in Europa. Neu ist das jetzt in Städten wie Hamburg, Berlin, München, Madrid, Barcelona, Mailand, Rom, Zürich, Budapest, Wien und Brüssel. Wer also gerne international mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann das jetzt in vielen großen Städten nutzen. Weltweit deckt man nun 125.000 Kilometer Fahrradwege ab.

Dieses Update wird im Zuge des aktuellen klimafreundlichen Updates für Google Maps ausgerollt, das sowohl die Routenplanung als auch die Navigation Fit für die Nutzung von alternativen Verkehrsmitteln machen soll.

» Google Maps Navigation: Neue Funktionen lassen euch Sprit sparen, Alternativen wählen und Stau vermeiden

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.