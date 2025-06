Pixel 10: Pixie kommt – neuer magischer Assistent zeigt sich mit Pixel Sense und ‚Magic Cues‘ KI-Funktionen

In gut zwei Monaten wird Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die die Nutzer nicht nur mit optimierten Spezifikationen von sich überzeugen wollen, sondern natürlich auch auf der Software-Seite nachlegen. Wie jetzt bekannt geworden ist, wird der magische KI-Assistent Pixie im Rahmen von Pixel Sense endlich Einzug halten und soll den Nutzern mit kontextbasierten Informationen und Funktionen stets zur Seite stehen.



Google hat schon die Pixel 9-Geräte als „KI-Smartphones“ beworben und mit der zehnten Generation führt man diesen Trend natürlich fort. Das hat sich schon vor wenigen Wochen durch geleakte Fotos vom Werbedreh gezeigt, die uns den diesjährigen „ask more of your phone“ verraten haben – also in etwa „erwarte mehr von deinem Smartphone“. Das bezieht sich darauf, dass das Gerät dank lokaler Künstlicher Intelligenz noch hilfreicher als bisher sein soll.

Ein aktueller Leak hat jetzt verraten, dass dazu ein neues Framework zum Einsatz kommen soll, das aktuell die Bezeichnung Magic Cue trägt, bei dem der Name wohl Programm ist. Zuvor war es als Pixel Sense bekannt, sowie als KI-Assistent Pixie. Denn diese Funktionalität soll den Nutzern basierend auf dem Kontext des aktuellen Displayinhalts oder der aktiv genutzten App sowohl Informationen vorschlagen als auch Funktionen anbieten oder diese gar selbstständig ausführen. Das Ganze basiert auf der lokalen Gemini-KI und dürfte wohl ein Teil des erwarteten Pixel-Assistenten pixie sein.

Im aktuell einzigen Beispiel, das aus einem geleakten Screenshot hervorgeht, beschreibt man einen Ablauf: Ein Freund fragt per Chat nach eurer Flugnummer für einen bevorstehenden Flug. Gemini soll die Frage erkennen, den Freund als vertrauenswürdig einstufen, die Tickets aus eurem GMail-Konto heraussuchen und euch die Flugnummer direkt zum Einfügen anbieten. Wie das genau umgesetzt sein wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen, es scheint aber auf eine tiefe Gboard-Integration von Pixel Sense hinauszulaufen.









Pixie wird Realität

Schon seit dem vergangenen Jahr erwarten wir den Start des Pixel-eigenen Assistenten Pixie, der eigentlich für die Pixel 9-Smartphones geplant war, dann aber zugunsten von Gemini gestoppt wurde. Mit den Pixel 10-Smartphones soll es nun soweit sein, dann auf Basis von Gemini sowie mit der Anbindung an zahlreiche weitere Google-Apps. Die Künstliche Intelligenz soll selbstständig Apps nach Informationen durchsuchen oder für Funktionen fernsteuern können.

Zur Liste der unterstützten Apps gehören die Folgenden: Google Kalender, Google Chrome, Google Kontakte, Google Docs, Google Files, GMail, Google Notizen, Google Maps, Google Messages, Google Telefon, Google Fotos, Google Rekorder, Pixel Screenshots, Google Wallet, YouTube, YouTube Music sowie die bisher unbekannte App „Aurelius“. Das ist eine ziemlich lange Liste an Anwendungen, mit denen wohl die allermeisten organisatorischen Dinge abgedeckt werden.

Wie das Ganze genau umgesetzt sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es eine Gboard-Integration von Pixel Sense geben wird. Mit Gemini hat Google längst Erfahrungen darin gesammelt, auch kontextbasiert handeln zu können. Sowohl durch die Displayfreigabe als auch durch die Pixel Screenshots-App sowie Circle to Search. In der Displayfreigabe ist sogar schon die Live-Komponente erhalten, sodass der Weg zu einem ständig verfügbaren Pixie-Assistenten gar nicht mehr so weit ist.

