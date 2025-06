Pixel Update: Neue VIP-App startet, Akkus werden zum Problem, neue Pixel 10-Leaks, Kamera & Buds-Update

Die nächste Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und war wieder vollgepackt mit Ankündigungen, Ausblicken, interessanten Informationen und auch Leaks rund um das Pixel-Portfolio. Wir haben euch neue Apps vorgestellt, über die Akku-Probleme berichtet, natürlich alle Pixel 10-Leaks gezeigt und mehr. Wie üblich blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es ist gerade einmal die dritte Pixel-Woche im Juni vorübergegangen und dennoch haben wir in diesem Monat schon so viele Ankündigungen wie noch nie erhalten. Es gab große Updates für die Kamera, den Launcher und die Pixel Buds, wir blicken auf die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch 4, zeigen neue Apps und mehr. Es war wieder sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel VIPS – neue Google-App startet jetzt

Google startet die neue App Pixel VIPs, die als eine aufgebohrte Form der Kontaktverwaltung die wichtigsten Nutzer praktisch auf Schnellzugriff legt. Zusätzlich gibt es Informationen vom aktuellen Standort über das Wetter bis hin ein schneller Aufruf der letzten Konversationen und einiges mehr.

» Das ist die neue Google-App Pixel VIPs

Pixel-Akkus werden zum Problem

Nach dem Pixel 4a ist jetzt auch das Pixel 6a von einem Akku-Problem betroffen, das für Nutzer im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig werden könnte. Denn diese könnten überhitzen, sodass Google jetzt reagieren muss. Für beide Smartphones wurde oder wird ein Update ausgerollt, dass die Akkuleistung deutlich vermindert. Darum bietet Google den Nutzern auch diverse Ersatzmöglichkeiten.

Dennoch ist das besorgniserregend für die gesamte a-Reihe der Pixel-Smartphones. Denn irgendwo musste Google einsparen – ob das ausgerechnet bei den Akkus der Fall war?

» Die Akkus der Pixel a-Smartphones werden zum Problem









Wo ist die Pixel Watch 4?

Google sollte schon in zwei Monaten die Pixel Watch 4 auf den Markt bringen, doch bisher ist diese noch nirgendwo aufgetaucht und war in keinem einzigen Leak vertreten – ganz im Gegensatz zu den Pixel 10-Smartphones. Das wirft zum aktuellen Zeitpunkt die Frage auf, wo die Pixel Watch 4 denn bleibt…

» Wo bleibt die Pixel Watch 4?

So senkt Google die Akkuleistung der Pixel-Smartphones

Ein Update für die Pixel-Smartphones sorgt dafür, dass die Akkuleistung der Smartphones von Beginn an eingeschränkt wird. Das wird zwar erst nach sehr vielen Auflade-Zyklen aktiv, aber die Technologie schlummert im Hintergrund und kann sowohl die Leistung als auch das Aufladen beschränken. Hier findet ihr alle Infos.

» So senkt Google die Akkuleistung der Pixel-Smartphones

Google sagt das Pixel Superfans-Event ab

Das Pixel Superfans-Event sollte einigen ausgewählten Pixel-Nutzern die Möglichkeit geben, einen frühen Blick auf die kommenden Pixel 10-Smartphones zu werfen. Doch daraus wird jetzt nichts, denn Google hat das Event aus unvorhersehbaren Gründen kurzerhand abgesagt. Damit wird es kein Event geben, was wiederum Zweifel aufkommen lässt, ob die Pixel-Smartphones rechtzeitig fertig werden.

» Google sagt das Pixel 10 Event für Pixel Superfans ab

Pixel Kamera erhält größeres Update

Die Pixel Kamera erhält einen ganz neuen Bereich, der die Nutzer darüber informieren oder gar unterrichten soll, was die App alles für Möglichkeiten bietet. Es werden viele spezielle Funktionen beschrieben und mit Beispielen versehen. Auf der anderen Seite werden aber auch Funktionen eingestellt, die von vielen Nutzern vielleicht verwendet worden sind – nämlich das Teilen von Fotos mit anderen Apps.

» Pixel Kamera bringt neue Funktionen und entfernt alte









Pixel Buds Pro 2 erhalten das Juni-Update

Die Pixel Buds Pro 2 werden jetzt mit dem Juni-Update versorgt, das einige Probleme beheben und die Stabilität der smarten Kopfhörer verbessern soll.

» Google rollt das Juni-Update für die Pixel Buds Pro 2 aus

Pixel 10-Smartphones verstärken Makrofotografie

Mit der Pixel 10-Serie werden erstmals alle Smartphones eine Telephoto-Kamera mitbringen. Diese soll unter anderem dafür genutzt werden, um Makrofotos aufzunehmen. Das ist kein echtes Novum, wird auf den Pixel-Smartphones aber erstmals möglich sein.

» Pixel 10-Smartphones nutzen Zoom-Kamera für Makroaufnahmen

Die Pixel 12-Smartphones tauchen auf

Jetzt gibt es den ersten Leak zu den Pixel 12-Smartphones, der uns schon heute verrät, welche Smartphones im Jahr 2027 auf den Markt kommen werden. Google bleibt beim Viererpack und wird die im vergangenen Jahr eingeführte Serie weiter etablieren.

» Erste Informationen zu den kommenden Pixel 12-Smartphones

Pixel 10-Smartphones enttäuschen mit Schutzhüllen

Die Pixel 10-Smartphones gleichen ihren Vorgängern sehr stark, aber es gibt dennoch genügend Unterschiede, dass die Schutzhüllen der neunten Generation nicht mit den Smartphones der zehnten Generation verwendet werden können. Im folgenden Artikel findet ihr viele Fotos, die dies belegen.

» Pixel 9-Schutzhüllen passen doch nicht auf das Pixel 10









Pixel 10-Smartphones erhalten neuen Fingerabdruckscanner

Google wird die Pixel 10-Smartphones mit einem neuen Fingerabdruckscanner ausstatten, der wohl eine schnellere und auch sichere Erkennung der Nutzerhände ermöglichen soll. Der Scanner bleibt weiterhin im Display und wird erneut auf eine Ultraschall-Variante setzen.

» Die Pixel 10-Smartphones bekommen einen neuen Fingerabdruckscanner

So funktioniert Pixel Sense

Mit Pixel Sense bringt Google eine smarte KI auf die Smartphones, die im Hintergrund agiert und den Nutzern ständige Unterstützung bieten soll. Jetzt wissen wir, wie das funktionieren soll und den Nutzern die Vorschläge unterbreiten soll. Dafür gibt es eine Integration in die Gboard-App.

» So funktioniert die neue Pixel Sense-Technologie mit Gboard

Letzte Aktualisierung am 2025-06-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.