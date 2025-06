Pixel Kamera: Update bringt neue Funktion auf die Pixel-Smartphones & Social Share-Feature wird entfernt

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones erhalten in diesen Tagen ein Update für die Pixel Kamera, das eher etwas kleiner ausfällt, aber dennoch spürbare Änderungen mitbringt. Im Gepäck befinden sich neue Funktionen für Einsteiger, die die Kamera und deren Features besser kennenlernen möchten. Aber es wird auch eine Funktion eingestellt, die so mancher für die schnelle Verwendung im Alltag vermissen dürfte.



Die neue Version der Pixel Kamera ist da. Im Rahmen des letztwöchigen großen Pixel Update wird jetzt die Version 9.9 für viele Smartphones ausgerollt. Damit befindet man sich eine Version vor dem zahlenmäßigen Jubiläum, das man wohl passend zum Start der Pixel 10-Smartphones in zwei Monaten begehen wird. Daher fällt das jetzige Update auch etwas kleiner aus, bringt aber dennoch zwei spürbare Veränderungen.

Neues Pixel Kamera-Training

Um die Pixel Kamera und deren Zusatzfunktionen besser kennenzulernen, enthält die App jetzt einen Lernbereich, der den Nutzern all diese Dinge näherbringt. In diesem werden die speziellen Features aufgelistet, zu denen unter anderem Add Me, der Panorama-Modus, die Astrofotografie, Night Sight und mehr gehören. Wer mehr darüber erfahren möchte, tippt diesen Menüpunkt an und gelangt dann zu den Details. Es gibt eine Reihe von Beispielen sowie im How to-Tab die Beschreibung, die der ausgewählte Modus funktioniert.

Klingt zunächst nach einer langweiligen Bedienungsanleitung und rein faktisch ist es das auch. Dennoch ist es freundlich gestaltet und kann den Nutzern zeigen, was ihre Kamera alles kann, das sie bisher vielleicht nicht kannten oder mangels Erfahrung einfach nicht verwendet haben.









Social Share verschwindet

Die Pixel Kamera stellt die praktische Funktion Social Share ein, mit der das Teilen des zuletzt aufgenommenen Fotos sehr einfach ist. Nutzer konnten bis zu drei Apps auswählen, die als Teilen-Ziel fungieren und schnell verwendet werden konnten. Die Einstellung hat sich schon abgezeichnet, denn schon vor einigen Monaten ist WhatsApp – sicherlich eines der meistgenutzten Teilen-Ziele überhaupt – aus dieser Ansicht verschwunden.

Es ist nicht bekannt, ob die Teilen-Funktion zu selten genutzt wurde oder es andere Gründe für die Einstellung gibt. Bei Google ist es immer auch möglich, dass man stattdessen schon bald eine neue Lösung bringt, die das Teilen weiter vereinfachen soll. Gerade in der aktuellen KI-Flut auf den Pixel-Smartphones könnte ich mir gut vorstellen, dass die KI einzieht und Teilen-Ziele in Form von Apps oder Personen je nach Kontext vorschlägt oder gar automatische Freigaben erteilt.

» Pixel 10: Google bringt neue magische KI-Funktionen – Magic Cue liefert proaktiv Infos und Aktionen (Leak)

» Pixel 10: Google bringt neue Videostabilisierung auf die Smartphones – Kamera wird optimiert (Leaks)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.