Gemini Update: Videogenerator Veo 3 startet, ChatGPT zieht ein, neue KI-Modelle und Agentenmodus

Eine kurze Gemini-Woche im Monat Juni geht langsam zu Ende und hat uns diesmal zwar nicht viele, aber doch sehr interessante Neuerungen rund um das wichtige KI-Modell gebracht. Google hat neue KI-Modelle veröffentlicht, startet Veo 3 etwas breiter, lässt ChatGPT in die Cloud einziehen und mehr. Wie gewohnt haben wir auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Bei Gemini hat sich in dieser Woche wieder einiges getan, wenn auch nicht in großem Umfang, aber dafür mit spürbaren Auswirkungen. So hat man den starken Videogenerator Veo 3 für noch mehr Nutzer freigegeben, startet alle neuen Gemini 2.5-Modelle und lässt ChatGPT auf die Google Cloud-Server. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google startet Veo 3 für viele Nutzer

Google startet den Videogenerator Veo 3 jetzt für viele neue Nutzer. Nachdem dieser zunächst nur für Abonnenten von Google One AI Ultra zur Verfügung gestanden hat, öffnet man sich jetzt auch für alle Nutzer des Pro-Modells. Angesichts des enorm hohen Preises des Ultra-Modells ist das ein großer Schritt für den Videogenerator.

» Gemini-Videogenerator Veo 3 startet jetzt für viele neue Nutzer

ChatGPT auf Google-Servern – ein Problem für Gemini?

Glaubt man aktuellen Berichten, zieht ChatGPT auf den Google-Servern ein. Das wäre für Google Cloud nicht nur ein enorm großer Kunde, sondern auch eine extreme Belastung für die Server. Es wird spannend sein, wie Google Cloud auf die wachsenden Anforderungen reagiert und ob das vielleicht eine Gefahr für Gemini werden könnte.

» ChatGPT zieht bei Gemini ein – kann Google Cloud das stemmen?









Gemini 2.5 startet in vollem Umfang

Die aktuelle Gemini-Generation der Version 2.5 startet in jetzt vollem Umfang. In dieser Woche man nicht nur Gemini 2.5 Pro freigegeben und vom Preview-Label befreit, sondern auch noch das neue KI-Modelle Gemini 2.5 Flash-Lite angekündigt. Es soll sich in der Kombination um das günstigste und schnellste KI-Modell handeln.

» Google veröffentlicht neue Gemini-Modelle

Gemini erhält geplante Aktionen

Gemini kann jetzt Aktionen planen und auch wiederholen lassen. Diese wiederkehrenden Funktionen sind der erste Schritt in Richtung des Gemini-Agentenmodus, der genau auf solche Dinge angewiesen ist. Wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert und für welche Nutzungsmöglichkeiten Google dies jetzt für viele Nutzer einplant.

» Gemini kann jetzt für den Agentenmodus Aktionen planen und wiederholen

