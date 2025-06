Android Update: Neue Live Updates, Schutzmodus und Desktopmodus, Instant Apps- Aus und neue Designs

Eine weitere Android-Woche im Juni geht zu Ende und war in puncto Infos und Ausblicke auf kommende Features wieder sehr ergiebig, denn wir konnten euch den Desktopmodus zeigen, die Live Updates, den erweiterten Schutzmodus, über das Instant Apps-Aus berichten und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die Android-Entwickler waren wieder sehr fleißig und bringen uns viele Neuerungen für das mobile Betriebssystem. Wir haben über den neuen erweiterten Schutz berichtet, über den Android-Desktopmodus, über die ausgerollten Live Updates und mehr. Außerdem haben wir über das Aus der Instant Apps berichtet, euch die neuen Google-Designs gezeigt und natürlich auch die Android 16-Neuerungen präsentiert – diesmal als Hands-on im Video.

Es war vieles los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das sind die neuen Android Live Updates

Mit den Live Updates bringt Google ein ganz neues Format zu Android, das vorerst nur innerhalb von Android 16 und auch nur mit wenigen Apps zur Verfügung steht. Die neuen Live Updates sind ein Mix aus Benachrichtigungen und Widget, denn sie können mehr Informationen anzeigen, diese dynamisch ändern und auch an anderer Stelle auf dem Display positioniert werden. Wir stellen euch dieses neue Format vor, das jetzt für erste Apps startet.

» Das sind die neuen Android Live Updates









Das ist der neue Android-Desktopmodus

Mit Android 16 QPR1 wird Google den neuen Desktopmodus zu Android bringen. Dieser befindet sich seit vielen Jahren in Entwicklung und soll das Betriebssystem endlich auf große Display bringen. Wir zeigen euch den Modus, dessen Darstellung, die interaktiven Fensterformate und das Zusammenspiel mit Smartphones, Tablets und Foldables.

» Das ist der neue Android-Desktopmodus

» So funktioniert der Android-Desktopmodus auf Smartphones, Tablets und Foldables

Android 16-Neuerungen im Hands-on

Android 16 bringt auch in der ersten finalen Version einen ganzen Schwung an Neuerungen auf die Pixel-Smartphones. Im folgenden Hands-on könnt ihr euch alle Neuerungen im Videoformat ansehen und darüber informieren, wie alle Ankündigungen im Alltag nutzbar sind. Schaut doch einmal herein.

» Alle Neuerungen in Android 16 im Hands-on

Android erhält neuen Schutzmodus

Um die Sicherheit im gesamten Android-Ökosystem zu erhöhen, bringt Google einen erweiterten Schutzmodus in das Betriebssystem. Dieser besteht aus einem einzigen global operierenden Schalter, der mehrere Dutzend Einstellungen in Android ändert und alle Schutzmaßnahmen auf das höchste Level fährt.

» Das ist der neue erweiterte Schutzmodus in Android

Google stellt Android Instant Apps ein

Die Instant Apps stehen vor dem Aus, denn mehr als acht Jahre nach deren Ankündigung werden sie weder von App-Entwicklern noch von den Nutzern verwendet. So wenig, dass viele Nutzer diese gar nicht kennen dürften und Google daher noch in diesem Jahr den Stecker ziehen wird.

» Google stellt die Android Instant Apps ein









Neue Designs für die Google-Apps

Im Zuge des Material 3 Expressive Design bringt Google neue Designs für viele Apps. Wir zeigen euch die neuen Designs, die jetzt für die Google-App ausgerollt werden, für die Google Uhr inklusive der Wecker- und Wetterfunktionen sowie für die Telefon-App. In allen Fällen sind es größere Änderungen, die uns die Richtung vorgeben, wie es mit den anderen Google-Apps in puncto Design weitergehen wird. Schaut euch einmal die zahlreichen Screenshots an.

» Google-App erhält neue Oberfläche

» Google Uhr erhält neue Oberfläche

» Google Telefon erhält neue Oberfläche

Letzte Aktualisierung am 2025-06-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.