Android: Google Uhr aktualisiert die Wecker und das Wetter – neue Schalter und monochrome Icons

Die Android-App Google Uhr wird nicht ganz so häufig mit neuen Funktionen ausgestattet, aber dennoch regelmäßig mit kleineren Updates aktualisiert. Jetzt ist es wieder soweit, denn in diesen Tagen wird eine neue Version über den Play Store ausgerollt, die sowohl an den Schiebereglern für die Wecker als auch der Wetterdarstellung Änderungen bringt. Für Letztes ist es allerdings nicht vorteilhaft.



Die Google Uhr kann für eine Reihe von Funktionen eingesetzt werden, denn sie deckt einen größeren Bereich ab: Zum einen natürlich die Uhrzeit inklusive Weltzeit. Zum anderen die Weckerfunktion, die Stoppuhr, den Timer oder auch den Bedtime-Modus. Funktionell gab es schon länger keine größeren Updates mehr und auch jetzt reicht es nur zu einem angepassten Design.

Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, dass die Schieberegler für die Wecker modernisiert worden sind. Zwar vorerst nur im Detail, aber es macht den Weg frei für die Material 3 Expressive Design-Variante, die einen deutlicheren Unterschied zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet macht.

Auf diesen Screenshots seht ihr die zweite Änderung, deren Intention sich kaum nachvollziehen lässt: Die Symbole für die aktuelle Wetterlage sind nicht mehr farbig gehalten, sondern in einem dunklen Grau, passend zum Rest der Oberfläche. Das mag für das Gesamtbild eine gute Entscheidung gewesen sein, doch dadurch lässt sich das Wetter jetzt nicht mehr ganz so schnell erfassen wie bisher.

Das Update auf die Google Uhr Version 7.14 wird in diesen Tagen über den Google Play Store ausgerollt.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.