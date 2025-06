Android 16: Googles neues Betriebssystem ist endlich da – alle wichtigen Neuerungen im Hands-on (Video)

Google hat am Dienstag endlich die finale Version von Android 16 veröffentlicht, die noch am selben Tag für viele Pixel-Smartphones in den Rollout gegangen ist. Über das Wochenende dürften sicherlich viele Nutzer das Update anstoßen und auf Entdeckungsreise nach Neuerungen gehen – die man zum Teil wirklich mit der Lupe suchen muss. Ein neues Hands-on Video hilft euch jetzt dabei.



Android 16 ist endlich da! Google hat passenderweise am 10.6 (10 + 6 = 16) das neue Android 16 für Pixel-Smartphones veröffentlicht, die man allen Nutzern ab der sechsten Generation bereits zur Installation anbietet. Mit dem neuen Betriebssystem startet man in die nächste Generation und hat somit die 15. Ausgabe offiziell abgeschlossen. Das neue „Android Baklava“ ist nicht nur namenstechnisch ein Neustart, sondern wird es im Laufe der Generation auch in vielen anderen Bereichen sein.

In dieser Generation wird es noch den Android Desktopmodus geben, der dem Smartphone-Betriebssystem eine völlig neue Ebene gibt und dieses für die nächstgrößere Hardware-Plattform nach den Smartphones öffnet. Das könnte rückblickend ein bedeutender Schritt sein. Aber auch in puncto Design geht es voran, denn ebenfalls erst mit der nächsten Version wird das neue Material 3 Expressive Design starten. Diese beiden großen Neuerungen sind leider noch _nicht_ Teil von Android 16 – was sicherlich einige Nutzer enttäuschen wird.

Dennoch gibt es auch in der jetzt veröffentlichten ersten finalen Version von Android 16 viele Neuerungen zu entdecken, die in den unterschiedlichsten Oberflächen zu finden sind. Zu nennen wären sicherlich die Android Live Updates, mit denen man das Konzept der Benachrichtigungen noch einmal auf eine ganz neue Stufe stellt und etwas mehr mit dem Widget-Bereich verknüpft. Aber das ist längst nicht alles.









Im obigen Video seht ihr ein Hands-on mit allen bekannten Neuerungen aus Android 16. Wir haben euch bereits vorab die wichtigsten Neuerungen in Android 16 gezeigt und hier geht man jetzt darauf ein, welche Verbesserungen es tatsächlich in die finale Version geschafft haben. Im Folgenden findet ihr alle angesprochenen und gezeigten Neuerungen inklusive Zeitstempel in der Übersicht:

01:37 – Live-Updates für bestimmte Anwendungen

02:08 – Region und Maßsystem

02:27 – App-Menü durch langes Drücken wird erweitert

03:11 – Dunklere Media Player-Grafiken

03:35 – Lautstärke-Panel für Media Player-Änderungen

04:09 – Demo der Gestennavigation

04:28 – Verknüpfung zur App-Liste auf dem Homescreen

04:46 – Schaltflächenwechsel zum Deaktivieren von Benachrichtigungen im QS-Panel deaktivieren

05:09 – Helligkeitsregler in „Anzeige & Touch“ neu gestaltet

05:30 – Begrüßungsbildschirm des SIM-Menüs aktualisiert

05:55 – ÄNDERUNGEN DER BENUTZERFREUNDLICHKEIT

06:11 – Option zum Speichern von Kontakten

06:35 – Prädiktive Rückseitenanimation für 3-Tasten-Navigationssteuerung

06:58 – Messwerte zum Akkuzustand

07:37 – Robuste Öffnungs-/Schließerkennung für Pixel 9 Pro Fold

08:01 – Google Wallet durch zweimaliges Drücken der Ein-/Aus- Taste starten

09:15 – Fingerabdruck zum Ändern biometrischer Daten erforderlich

09:45 – Physische Tastaturkürzel

10:39 – Erweiterter Schutz

11:10 – Erzwungene Gruppenbenachrichtigungen

11:34 – KOSMETISCHE ÄNDERUNGEN

12:01 – Neustart-Leuchten, wenn der Homescreen beim Start geladen wird

12:36 – Android 16 SystemUI-Symbol

13:04 – Neues Android 16-Logo

13:32 – Symbole passen besser zur kreisförmigen Symbolästhetik

14:04 – Android 16-Speichermessung

14:17 – Dunklere Hintergrundfarbe der Einstellungen-App

14:38 – Aktualisiertes Symbol für geteilten Bildschirm

14:57 – Android 16-Easter Egg

15:33 – Optimierung der Suchleiste in den Einstellungen

15:50 – Optimierungen der Statusleistenuhr

16:09 – Dynamische Farbuhren für Sperrbildschirme

16:35 – „2G zulassen“ in den Netzwerkeinstellungen in „2G-Netzwerkschutz“ umbenannt

16:48 – Kontrastreicher Text in Gliederungstext umbenannt.

17:04 – QS-Text in „Nicht stören“ geändert.

17:29 – Visuelle Änderungen im Benachrichtigungsverlauf.

17:55 – Anpassungen des Menü-Schiebereglers.

18:17 – Themenbezogenes „Beta“-Abzeichen (erneut) entfernt.

