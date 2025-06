Pixel Watch 4: Wo ist Googles neue Smartwatch? Zwei Monate vor dem Start gibt es noch kein einziger Leak

Google dürfte in gut zwei Monaten zum großen ‚Made by Google‘-Event laden, auf dem unter anderem die Pixel 10-Smartphones vorgestellt werden, die seit Monaten Stammgast bei den Leakern sind. Doch seit drei Jahren gehört das Event nicht nur den Smartphones, sondern auch den Smartwatches, die parallel vorgestellt und auf den Markt gebracht werden. Bis jetzt ist es allerdings auffällig ruhig um eine mögliche Pixel Watch 4.



Die wichtigsten Hardware-Produkte aus dem Hause Google folgen einem festen Zyklus, das gilt vor allem für die Pixel-Serie. Seit 2022 wird parallel zu den Smartphones die Pixel Watch vorgestellt, die am selben Tag in den Verkauf startet und bisher auch stets als Geschenk für das Pro-Modell im Vorbestellerzeitraum diente. Mittlerweile wissen wir, dass die Pixel 10-Smartphones Mitte August vorgestellt werden – aber was ist mit der Pixel Watch 4?

Interessanterweise ist allen Leaks rund um das Event in den letzten Tagen niemals die Rede von der Smartwatch gewesen, sondern immer nur von den vier Pixel 10-Smartphones. Das ist auffällig, denn in den Jahren zuvor wurde auch die Smartwatch erwähnt – und das von allen Leakern. Aber sei es drum, vielleicht reine Formsache. Wäre es nur das, würde ich mir darüber gar keine Gedanken machen. Allerdings befinden wir uns jetzt nur noch zwei Monate vor der Präsentation und haben bisher absolut nichts von der Pixel Watch 4 gehört. Null.

Es gab weder einen Spec-Leak noch eines der verwackelten Prototypen-Fotos und noch nicht einmal eine Erwähnung des Smartwatch-Modells in frühen Beta-Versionen oder anderen Quellen. Das ist sehr ungewöhnlich, denn die ersten Hinweise auf die Pixel 10-Smartphones reichen schon bis in das Jahr 2024 zurück. Ähnlich war es mit allen Pixel-Smartphones zuvor und auch die Pixel-Smartwatches waren oft schon Monate vor recht umfangreich bekannt. Nur die Pixel Watch 4 will sich einfach nicht zeigen.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Pixel Watch 4 in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Doch vielleicht verspätet sie sich? Ist auch die Smartwatch diesmal kein großer Wurf, benötigt daher weniger Entwicklungsaufwand und damit weniger potenzielle Leak-Quellen? Diese Fragen lassen sich derzeit leider noch nicht beantworten.

