Android: Google macht alle Smartphones zur Festung – neuer erweiterter Schutzmodus wird ausgerollt (Galerie)

Google bringt mit dem Start von Android 16 eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, die den Alltag der Nutzer sowohl bequemer als auch freundlicher und sicherer gestalten sollen. Das große Update-Paket umfasst unter anderem den neuen erweiterten Schutzmodus, der als globale Systemeinstellung aktiviert werden kann und viele separate Optionen auf die höchste Sicherheitsstufe stellt. Hier bekommt ihr alle Infos.



Android-Smartphones sind für viele Menschen ein ständiger Begleiter, denn auf diesem sind nicht nur praktische Apps und lustige Fotos gespeichert, sondern es ist oftmals auch der Schlüssel für den Zugang zu sensiblen Daten. Damit wird das Smartphone auch zu einem attraktiven Ziel für Angreifer, die entweder einzelne Nutzer ins Visier nehmen oder ganze Nutzermassen ausspähen, deren Geräte in ein Botnetz verwandeln wollen oder sonstige Pläne haben.

Im Laufe der Jahre hat Google die Sicherheit bei Android immer weiter erhöht, wobei man immer wieder eine Gratwanderung zwischen Sicherheit und Komfort eingehen muss. Insgesamt ist das Ökosystem sicherer geworden, doch viele Dinge können von den Nutzern deaktiviert oder lascher eingestellt werden, sodass längst nicht alle Maßnahmen greifen können. Das Abschaffen der Optionen ist allerdings für viele Nutzergruppen auch keine gute Idee. Das weiß man auch bei Google und hat jetzt eine interessante Lösung gefunden.

Mit dem Rollout von Android 16 kommt der neue erweiterte Schutzmodus auf die Pixel-Smartphones. Dabei handelt es sich um eine globale Systemeinstellung, die viele Optionen im Sicherheitsbereich hochfährt und deren Anpassung anschließend blockiert. Das bedeutet, dass man praktisch ein zusätzliches Schloss vor viele Aktivitäten hängt, das von den Nutzern zwar in Gänze, aber nicht in einzelnen Schritten geöffnet werden kann. Dieser Modus lässt sich global aktivieren oder deaktivieren und bietet Schutz in den unterschiedlichsten Kategorien: Gerätesicherheit, App-Sicherheit, Netzwerk und Wifi, Web, Telefon und Messages.

Im folgenden Diagramm könnt ihr sehen, welche Kategorien und Optionen darin enthalten sind. Das kann auch ein gutes Merkblatt für die Nutzer sein, die selbst Hand anlegen möchten.

















Grundsätzlich bleiben alle in Android verfügbaren Einstellungsmöglichkeiten erhalten, können von den Nutzern aber bei aktivem Schutzmodus nicht mehr einzeln geändert – sondern nur noch im Detail abgerufen – werden. Damit kann diese Funktion nicht nur einen schützenden Effekt haben, sondern auch einen Lerneffekt für alle Nutzer, die sich etwas eingehender mit der Smartphone-Sicherheit beschäftigen möchten. Wer etwas ändern möchte, kann das nur durch die globale Deaktivierung des erweiterten Sicherheitsmodus tun.

Es ist davon auszugehen, dass Google diesen Schutzmodus dauerhaft optional halten wird, denn alles andere würde dem Grundkonzept entgegenstehen. Allerdings wird man wohl im Laufe der Zeit viel Werbung machen und sanften Druck ausüben, um die Nutzer zur Aktivierung zu bringen – ähnlich wie das bei der Installation von Apps aus externen Quellen der Fall ist. Mit dem Unterschied, dass diese Option standardmäßig deaktiviert ist. Denkbar wäre auch, dass einige Anwendungen bei deaktiviertem Schutz nicht oder nicht in vollem Umfang funktionieren – so wie das Onlinebanking auf gerooteten Smartphones.

Google hat den neuen Modus mit dem Start von Android 16 in den Rollout geschickt. Zunächst nur für die Pixel-Smartphones und der Rollout auf alle anderen Smartphones dürfte wohl auch von den Herstellern und dessen Sicherheitsvorstellungen abhängen.

[Google Security Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.