Android: Google Telefon erhält ein ganz neues Design – neue Oberflächen mit Material 3 Expressive (Galerie)

Die Android-App Google Telefon wird hauptsächlich auf den Pixel-Smartphones als Standard-App für die Telefonie verwendet, lässt sich aber auch auf anderen Geräten verwenden. Jetzt wird ein recht großes visuelles Update ausgerollt, das das neue Material 3 Expressive Design im Gepäck hat und die Oberfläche an vielen Stellen mit überarbeiteten Elementen versieht.



In diesen Tagen erhalten immer mehr Google-Apps das erste Update auf das Material 3 Expressive Design, dessen Darstellung zwar erst mit dem Update auf Android 16 QPR1 vollständig umgesetzt sein wird, aber dennoch gibt es schon jetzt einiges zu sehen. Das gilt jetzt auch für die App Google Telefon, die zumindest aus visueller Sicht eines der größten Updates der letzten Jahre erhält.

Die App setzt jetzt auf deutlicher voneinander getrennte Bereiche und packt alle Inhalte jeweils in einen eigenen Block. Alles erhält nun wieder etwas klarere Strukturen und die Elemente verfügen über abgerundete Ecken für den modernen Look. Dennoch ist auch bei diesem Design weniger mehr, denn man entfernt unnötige Elemente und Darstellungen. So grenzen sich alle Elemente jetzt rein durch ihre Gesamtfarbe vom andersfarbigen Hintergrund ab. Eine äußere Umrahmung gibt es nicht mehr.

Auf den Screenshots in diesem Artikel könnt ihr das neue Design im Einzelnen sehen, das in allen Bereichen der Google Telefon-App Veränderungen mitbringt. Das reicht von den Anruflisten über die Favoriten bis zum Call Screen, dem Anrufbildschirm oder auch den Details zu einem Anruf und den App-Einstellungen. Schaut euch die folgenden Aufnahmen einfach einmal an.

















Die größte funktionelle Neuerung gibt es beim Anrufbildschirm, der bei einem eingehenden Anruf gezeigt wird. Denn in den Einstellungen können Nutzer jetzt festlegen, wie sich dieser verhalten soll. Die Nutzer haben die Wahl zwischen der Swipe-Lösung für das Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs oder den Buttons. Offenbar konnten sich auch Googles Designer selbst nicht entscheiden und lassen den Nutzern daher die Wahl.

Abgesehen davon scheint es derzeit keine funktionellen Neuerungen zu geben. Diese erwarten wir frühestens mit dem Start der Pixel 10-Smartphones und ihrem magischen Assistenten, der auch auf die Telefon-App zugreifen können soll.

Das neue Design wird aktuell mit der Beta-Version von Google Telefon 180 ausgerollt.

