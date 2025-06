Google Messages: Nachrichten lassen sich jetzt endlich nachträglich für alle Nutzer löschen (Screenshots)

Nutzer der Messenger-App Google Messages dürfen sich immer wieder auf neue Funktionen freuen, wobei man nach wie vor dabei ist, mit der Konkurrenz gleichzuziehen. Jetzt wird ein neues Feature ausgerollt, das lange Zeit im Test gewesen ist und viele Nutzer von anderen Messenger-App kennen und sicherlich auch zu schätzen gelernt haben: Alle Nachrichten lassen sich jetzt sowohl in der eigenen Konversation als auch für alle Empfänger löschen.



Innerhalb einer Konversation ist es für Google Messages-Nutzer seit jeher möglich, einzelne Nachrichten zu löschen – das gilt sowohl in Einzelkonversationen als auch in Gruppenkonversationen. Das kann sehr praktisch sein, um nur relevante Nachrichten zu behalten und sich mehr Übersicht zu verschaffen. Normalerweise hat das Löschen keine Auswirkungen auf den Chatpartner oder die Chatgruppe, denn diese werden nicht über die Löschung informiert und können alle Nachrichten weiterhin sehen.

Jetzt wird die neue Funktion „Delete for everyone“ ausgerollt, deren Bezeichnung schon genau verrät, was sich dahinter versteckt. Nutzer haben die Möglichkeit, die ausgewählte(n) Nachricht(en) global aus dem Chat zu löschen, sodass diese für alle Nutzer verschwinden. Dazu gibt es vor jedem Löschvorgang eine Abfrage, ob die Nachricht nur für sich selbst oder für alle Nutzer gelöscht werden soll. Interessanterweise ist das neue globale Löschen die Standardauswahl.

Diese neue Funktion ist schon vor Monaten erstmals im Rahmen eines Teardowns bekannt geworden, ist in den letzten Wochen bei vielen Nutzern aufgetaucht und befindet sich jetzt im Rollout. Vermehrt in Gruppenkonversationen, aber auch in Einzelchats zeigt sich das neue Feature, auf das viele Nutzer bereits gewartet haben dürften, die gelegentlich auch andere Messenger-Dienste verwenden. Google Messages warnt übrigens, dass das Löschen auf anderen Geräten von der genutzten Version der anderen Teilnehmer abhängig ist und somit nicht garantiert werden kann.

Die entsprechenden Vorarbeiten für den RCS-Standard wurden im vergangenen Jahr vom GSMA-Konsortium getan, sodass die Umsetzung nicht Google Messages-spezifisch ist, sondern für alle Messenger-Apps gelten kann.

