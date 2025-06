Google KI-Modus: Neuer Button auf den Startseiten der Websuche und des Chrome-Browsers (Screenshots)

Die Google Websuche hat vor einigen Monaten den neuen KI-Modus erhalten, der sich vollständig von der klassischen Suchmaschine unterscheidet. Diese tiefe Gemini-Integration wird bekanntlich forciert, sehr zum Schaden vieler Webmaster, und jetzt zeigt sich sowohl auf der Startseite als auch im Chrome-Browser ein neuer Button, um direkt in diesen Modus starten zu können.



Über den neuen KI-Modus in der Google-Suche wird viel gestritten, doch dieser ist gekommen um zu bleiben und wird bei US-Nutzern mittlerweile forciert. Doch das muss vielleicht nicht so bleiben, denn jetzt testet Google einen neuen „AI Mode“-Button in der Suchleiste, mit dem sich dieser direkt aufrufen lässt. Der neue Button zeigt sich sowohl auf der Neuer Tab-Seite im Chrome-Browser als auch testweise auf der Google-Startseite.

Auf den Screenshots in diesem Artikel könnt ihr sehen, dass der Button stets an derselben Stelle positioniert ist. Es handelt sich also um einen übergreifenden Test, der damit schon für sich das Signal aussendet, dass es eher ein langsamer Test-Rollout als ein echter Test ist. Der Button ist innerhalb der Suchleiste am rechten Rand positioniert und erhält einen bunten animierten Rahmen. Die Animation soll wohl nur zu Beginn ablaufen und nach einigen Sekunden stoppen.

Das zeigt zum einen die weitere Konzentration auf diesen neuen Modus. Zum Anderen kann es aber auch Suchmaschinen-Fans und Webmastern Hoffnung geben, dass sich der standardmäßig verwendete Modus wieder zurück zu den Suchergebnissen ändern wird. Denn ein Tap in die Suchleiste sollte zu den Suchergebnissen führen, während ein Klick oder Tap auf den AI-Mode Button das entsprechende Gemini-Eingabefeld mit dem bekannten „Ask anything“ öffnet.

Aktuell ist der Testlauf nur bei US-Nutzern zu sehen, denn auch nur diese haben Zugang zum KI-Modus. Doch es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis dieser auch im europäischen Raum startet.

