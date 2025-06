Android: Neue Oberfläche für die Google-App wird ausgerollt – nutzt die volle Displaygröße (Screenshots)

Die Google-App für Android umfasst eine Reihe von Diensten, die von vielen Nutzern täglich verwendet werden dürften. Dazu gehören neben der Websuche, dem auslaufenden Google Assistant und diversen Saved-Produkten auch der Discover Feed. Jetzt wird eine neue Oberfläche ausgerollt, die die Inhalte ohne störende Elemente von der oberen bis zur unteren Displaykante anzeigen kann.



In der letzten Zeit sind eine Reihe von Google-Apps „edge-to-edge“ gegangen. Das bedeutet, dass sie die volle Displayhöhe des Smartphones ausnutzen und dabei sowohl über die Statusleiste als auch die Navigationsleiste zeichnen können, die in diesem Modus transparent gezeigt werden. Damit gewinnt man einige Pixel und kann je nach App-Typ mehr Inhalte darstellen. Das gilt jetzt auch für die Google-App.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, dass diese Edge-to-Edge-Darstellung in die Google-App bringt. Um das noch weiter zu unterstützen, wird zusätzlich beim Scrollen die Navigationsleiste am unteren Rand ausgeblendet, sodass die gesamte Fläche für den eigentlichen Inhalt verfügbar ist. Dabei setzt man auf das gewohnte Konzept, dass beim Scrollen nach oben die Navigationsleiste wieder eingeblendet wird, sodass diese weiterhin nutzbar ist und nicht erst am Anfang der Liste gezeigt wird.

Diese neue Darstellung wurde in den letzten Monaten mehrfach getestet, hauptsächlich im Discover-Feed, und steht jetzt nach dem Update für viele Nutzer zur Verfügung. Wie es bei der Google-App so üblich ist, heißt das aber nicht, dass es sofort bei allen Nutzern ankommt. Denn oftmals gibt es dennoch Testreihen und unterschiedliche Nutzergruppen, sodass die Google-App je nach Nutzer oder gar nach Gerät unterschiedlich aussehen kann.

» Google-Startseite bald völlig verändert: Gemini, Discover-Feed, ‚at a glance‘-Widget und neues Logo (Galerie)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.