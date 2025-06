Gemini 2.5: Google veröffentlicht zwei neue KI-Modelle – Gemini 2.5 Pro und das neue Gemini 2.5 Flash Lite

Google saust durch die KI-Modelle und hat jetzt wieder eine neue Version von und für Gemini veröffentlicht. Nach einer mehrmonatigen Testphase sind nun alle KI-Modelle von Gemini 2.5 offiziell ohne Preview-Label und sowohl für Pro-Abonnenten als auch Gratis-Nutzer verfügbar. Außerdem startet mit Gemini 2.5 Flash-Lite ein weiterer Ableger als das bisher günstigste KI-Modell.



Als ein wirklich großer Zwischenschritt nach Gemini 2 und vor dem für Herbst erwarteten Gemini 3 hat Google vor wenigen Monaten die Version Gemini 2.5 veröffentlicht, die viele Stärken im Bereich des Prompt-Verständnisses und vor allem bei den Medienmodellen mitbringt. Nach und nach wurden die einzelnen Modell-Ableger von ihrem Preview-Label befreit und jetzt gilt das auch für die Pro-Variante.

Ab sofort steht Gemini 2.5 Pro als stabile Version zur Nutzung bereit. Google One AI Pro-Abonnenten können bis zu 100 Abfragen pro Tag absetzen, Ultra-Abonnenten erhalten den höchsten Zugang und Nutzer der Gratis-Version erhalten eingeschränkten Zugang. Damit steht Gemini 2.5 nun in der Standardversion, in der Flash-Version sowie in der Pro-Version zur Nutzung bereit.

Zusätzlich wurde das neue KI-Modell Gemini 2.5 Flash-Lite veröffentlicht. Die Flash-Variante ist ohnehin schon eine abgespeckte und kostengünstige Version (aus API-Sicht) und mit dem Lite-Zusatz wird noch weiter abgespeckt. Es soll sich um die bisher günstigste und schnellste Version des Gemini-Modells handeln. Google beschreibt die Ergebnisse als „gut“ und dürfte mit diesem auf eine breite Anwendung abzielen.

Wer sich genauer informieren möchte, kann sich im neuen Gemini 2.5 Report (PDF) viele technische Details zu diesem KI-Modell ansehen.

[Google-Blog]