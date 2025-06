Google Maps für WearOS: Neue Navigation im Test – bringt mehr Übersicht und Material 3-Design (Galerie)

Viele Nutzer einer WearOS-Smartwatch dürften ab und an die Google Maps Navigation verwenden, die zuletzt einige neue Funktionen auf das Display am Handgelenk gebracht hat. Jetzt zeigt sich in der Beta-Version eine neue Oberfläche, die das Material 3 Expressive-Design mitbringt und mit einigen Funktionen sowie deren Buttons aufräumt.



Google Maps für WearOS steht schon seit langer Zeit zur Verfügung, hat aber natürlich wie alle anderen Apps auch, das Problem des kleinen Displays. Das gilt nicht nur für die Kartenansicht, sondern auch schon für die Startseite mit den diversen Möglichkeiten zum Einstieg. Jetzt wird eine neue Oberfläche für den Einstieg und auch für die Kachel getestet, die große Buttons, eine neue Anordnung sowie eine veränderte Struktur bringt.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, beginnt es jetzt mit vier Buttons für den Einstieg: Kartenansicht, Suchfunktion sowie Navigation nach Hause oder zur Arbeit. Für die letzten beiden wird nun keine Adresse mehr gezeigt, denn die meisten Nutzer dürften wohl wissen wo sie wohnen und arbeiten, daher konnte man diese Informationen wegsparen und mehr Platz für weitere Inhalte schaffen.

Direkt darunter folgt eine Liste mit den zuletzt aufgerufenen Orten, wobei hier sowohl die Ortsbezeichnung als auch die Adresse erhalten bleibt. Aber damit endet die Liste noch nicht, denn es geht weiter.









Am Ende der Liste zeigen sich Verknüpfungen zu den beliebten Suchanfragen wie Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Coffee to go, Parken, WCs und mehr. Abgerundet wird es durch den Zugriff auf die Offline-Karten sowie die Einstellungen und den Kontowechsel.

Auch auf der Kachel für die WearOS-Startseite tut sich etwas: Diese setzt auf sehr große und farbige Buttons. Dort zeigt sich ein vertikal sehr großer Button für die Kartenansicht, daneben die Schnellzugriffe für die Navigation nach Hause, zur Arbeit, zu den zuletzt aufgerufenen Orten sowie zu den Orten in der Nähe. Ausgerechnet die Suchfunktion hat es nicht in diesen Block geschafft und zeigt sich mit einem eher unscheinbaren Button am Ende der Liste.

Das neue Design zeigt sich in der Google Maps 25.24 Beta und dürfte bald für viele Nutzer ausgerollt werden.

