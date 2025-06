Gemini Veo 3: Google starker Videogenerator startet für viele Nutzer – bringt Sound, Dialoge und neue Features

Google hat kürzlich den neuen Videogenerator Veo 3 veröffentlicht, der auf Basis der multimodalen Gemini-KI beeindruckend realistische Videos erstellen kann. Die neue Generation hat einen riesigen Sprung gemacht und sich in allen Bereichen so enorm verbessert, dass die Ergebnisse nicht mehr von echten Videos zu unterscheiden sind. Jetzt macht Google den Videogenerator für viele weitere Nutzer in limitierter Form zugänglich.



Der auf der Gemini-KI basierende Videogenerator Veo konnte schon in der ersten Generation überzeugen, wusste mit der zweiten Generation zu begeistern und mit dem kürzlich erfolgten Sprung in die dritte Generation hat man in vielen Fällen tatsächlich die Grenze zum Realismus übersprungen. Weil die Generierung dieser Videos enorm viel Rechenpower benötigt, bietet man die neuen Modelle nur für zahlende Abonnenten an, doch das dürfte sich recht schnell ändern.

Veo 3 startet für viele weitere Nutzer

Erst Mitte Mai wurde Veo 3 als neuestes Modell veröffentlicht, das nur mit einem Gemini AI Ultra-Abo für 249,99 Dollar pro Monat zugänglich ist. Nicht einmal einen Monat später ist diese Einschränkung schon wieder Geschichte, denn ab sofort können auch Nutzer des deutlich günstigeren Google One AI Pro-Abos (22,99 Euro pro Monat) Videos mit der neuesten Generation erstellen. Zwar eingeschränkt auf nur drei Videos pro Tag, aber das ist schon ein sehr großer Schritt. Für viele Hobbynutzer dürfte das ausreichen, um die KI kennenzulernen und immer wieder einzusetzen.

Wir haben euch die beiden neuen Videogeneratoren Veo 2 und Veo 3 nach der damaligen Präsentation ausführlich vorgestellt. In den verlinkten Artikeln findet ihr alle Details, daher an dieser Stelle nur in Kurzform. Veo 2 wurde mit vielen neuen Möglichkeiten für den Eingriff in die Szenerie ausgestattet, wobei Veo 3 erstmals mit einer Audiospur punkten kann, die von Hintergrundsounds über Geräusche bis hin zu Dialogen vieles erzeugen kann – und das schon in der ersten Generation realistisch. Schaut euch einmal die folgenden Beispielvideos an.

















Das sind die Neuerungen in Veo 2:

Hochmoderne Videogenerierung auf der Basis von Referenzen: Für zusätzliche kreative Kontrolle und Konsistenz könnt ihr Veo Bilder von Charakteren, Szenen, Objekten und sogar Stilen zur Verfügung stellen.

Für zusätzliche kreative Kontrolle und Konsistenz könnt ihr Veo Bilder von Charakteren, Szenen, Objekten und sogar Stilen zur Verfügung stellen. Kamerasteuerung: Neue Kamera-Steuerungsfunktionen erlauben es euch, Kamerabewegungen, wie Schwenks, Dolly-Fahrten und Zooms, präzise zu steuern und so für tolle Bilder zu sorgen.

Neue Kamera-Steuerungsfunktionen erlauben es euch, Kamerabewegungen, wie Schwenks, Dolly-Fahrten und Zooms, präzise zu steuern und so für tolle Bilder zu sorgen. Outpainting: Mit dieser neuen Funktion könnt ihr das Bild in der Breite erweitern und aus einem Hochformat- ein Querformatvideo machen, wobei die Szene intelligent mit zusätzlichem Material angereichert wird. So kann sich euer Video besser an die verschiedenen Bildschirmgrößen anpassen.

Mit dieser neuen Funktion könnt ihr das Bild in der Breite erweitern und aus einem Hochformat- ein Querformatvideo machen, wobei die Szene intelligent mit zusätzlichem Material angereichert wird. So kann sich euer Video besser an die verschiedenen Bildschirmgrößen anpassen. Hinzufügen und Entfernen von Objekten: Ihr könnt euren Videos Objekte hinzufügen und Objekte aus ihnen entfernen – Veo versteht die Einstellungsgrößen, Interaktionen und Schatten und nutzt dieses Verständnis dafür, natürliche und realistisch aussehende Szenen zu schaffen.

Zusätzlich zu diesen Neuerungen, die natürlich auch in Veo 3 eingezogen sind, kommt die Möglichkeit der Audiospur dazu. Denn das große Highlight von Veo 3 ist es, dass die Nutzer keine Stummfilme mehr erhalten, sondern Videos inklusive Ton generieren können. Das mag zunächst nach einer netten Verbesserung klingen, ist aber im Gesamtergebnis ein gigantischer Schritt, vergleichbar mit dem damaligen Übergang von der Stummfilm-Ära in den Tonfilm. Denn kurze Videos ohne Ton sind eben eine „Animation“, während der Ton eine ganz neue Ebene bringt und dafür sorgt, dass die Videos auch als solche wahrgenommen werden.

Es wird nur eine Frage von Monaten sein, bis man all das in eingeschränkter Form und später mit immer breiterer Öffnung auch der gesamten Nutzerschaft zugänglich macht.

