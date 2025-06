Pixel 10: Google bringt neues Ladesystem Pixelsnap mit magnetischer Befestigung & Qi2 Unterstützung (Leaks)

Google wird in gut zwei Monaten die die Pixel 10-Smartphones präsentieren, für die es in diesem Jahr laut aktuellen Leaks ein neues Zubehör aus dem Hause Google geben soll. Bei dem Zubehör mit dem klingenden Namen Pixelsnap handelt es sich um ein magnetisches Ladesystem, das wir seit Jahren vom größten Konkurrenten kennen. Gleichzeitig bestätigt es die Unterstützung des Qi 2-Standards.



Das kabellose Aufladen von Smartphones gehört für viele Nutzer zum Alltag und ist natürlich auch mit den Pixel-Smartphones möglich, wurde von Google abseits der technischen Unterstützung bisher aber weitestgehend ignoriert. Das wird sich ändern, denn bei den Pixel 10-Smartphones legt man mit der Unterstützung des schnellen Qi 2-Standards nach und wird parallel dazu neues Zubehör unter eigener Marke auf den Markt bringen. Leaks zeigen erste Infos zum magnetischen Ladesystem Pixelsnap.

Pixelsnap Charger: Vermutlich der klassische Puck zum Aufladen der Smartphones, laut Händlerlisting inklusive einer magnetischen Verbindung.

Vermutlich der klassische Puck zum Aufladen der Smartphones, laut Händlerlisting inklusive einer magnetischen Verbindung. Pixelsnap Ring Stand: Die Bezeichnung Stand deutet auf eine Befestigung für das Smartphone hin, mit dem dieses während des Aufladens steht und zum Smart Display wird.

Die Bezeichnung Stand deutet auf eine Befestigung für das Smartphone hin, mit dem dieses während des Aufladens steht und zum Smart Display wird. Pixelsnap Charger with Stand: Unklar, worum es sich dabei handelt. Rein namenstechnisch unterscheidet es sich kaum vom zweiten Produkt.

Auch wenn es bisher keine detaillierten Infos oder Bildmaterial gibt, scheint ein Release parallel zu den Pixel 10-Smartphones sehr wahrscheinlich zu sein, denn die Geräte sind wohl schon in Händlerdatenbanken gelistet. Das Zubehör soll die Smartphones nicht nur aufladen, sondern je nach Produkt wohl auch in den Ambient-Modus bringen, der das AoD-Display des Smartphones in ein Smart Display verwandelt. Alles bekannt von Apple, aber auch bei Google nicht fremd.

Gut möglich, dass der Standfuß des Pixel Tablet hier als eigene Tech-Demo Pate gestanden hat, denn nicht ohne Grund hat man in diesen damals viel Entwicklungszeit und Aufwand gesteckt. Google selbst hatte bisher nur den längst vergessenen Pixel Stand im Portfolio, der in vielerlei Hinsicht (natürlich) nicht mit aktuellen Technologien und Produkten mithalten kann.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.