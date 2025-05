Google-Startseite bald völlig verändert: Gemini, Discover-Feed, ‚at a glance‘-Widget und neues Logo (Galerie)

Die Google-Startseite dürfte den allermeisten Internetnutzern vertraut sein, selbst wenn sie diese aufgrund anderer Möglichkeiten nicht ganz so häufig ansteuern. Doch der seit Jahrzehnten bestehende Look mit Fokus auf das Wesentliche dürfte sich schon sehr bald grundlegend ändern. Denn es stehen so viele Änderungen vor der Tür, dass die weltweit meistgenutzte Webseite schon bald völlig anders aussehen kann. Wir verschaffen euch einen Überblick.



Vor einigen Monaten haben wir euch die Geschichte der Google-Startseite seit 1997 gezeigt und mit einem ganzen Schwung an Screenshots belegt, dass das Grundrezept praktisch seit der ersten Version bestand: Ein Google-Logo, eine Suchleiste sowie eine Handvoll Buttons zum Start der Suchanfrage. Gerade in den ersten Jahren wurde massiv aufgeräumt, der Fokus auf das absolut Wesentliche gelegt und in den letzten 25 Jahren eigentlich nur noch in Details Änderungen vorgenommen. So simpel, dass selbst Kinder die Startseite früher aus dem Gedächtnis nachzeichnen konnten.

Doch die Zeiten der vertrauten Google-Startseite sind wohl vorüber, denn es stehen viele Änderungen an, die allesamt bereits in Testläufen gesichtet oder gar schon offiziell angekündigt wurden. Sie werden das Erscheinungsbild beeinflussen, wobei aber noch nicht bekannt ist, wie tiefgreifend es in der Gesamtheit wirklich sein wird. Man kann nur sagen, dass alle wichtigen Grundzutaten berührt werden: Das Logo, die Suchleiste, die Buttons und auch der sehr großzügige Freiraum rundherum.

Im Folgenden fassen wir euch zusammen, was sich derzeit in der Testphase befindet. Eigentlich hätten wir erwartet, dass uns die große Bühne der Google I/O einen solchen Neustart der Startseite und auch des gesamten Markenauftritts bringt, doch bis auf das tatsächlich mehrfach auf der großen Bühne gezeigte neue Google-Logo war nichts davon zu hören. Gut möglich, dass die Änderungen erst kleckerweise eintreffen und dadurch die Gewohnheit der Nutzer nicht ganz so sehr auf die Probe gestellt werden soll.









Neues Google-Logo

In den letzten Tagen hat sich an immer mehr Stellen ein neues Google-Icon gezeigt, das von iOS bis Android und sogar auf der großen Bühne der Google I/O in kleiner Form zu sehen gewesen ist. Das neue Icon bleibt natürlich beim G, verabschiedet sich aber von den harten Übergängen und setzt stattdessen auf einen Farbverlauf. Es ist anzunehmen, dass man sich auch ein neues Logo für den Einstieg in die KI-Ära gönnen wird, das möglicherweise parallel zum Start der neuen Startseite eingeführt werden kann.

» Alle Details zum neuen Google-Logo

Discover und ‚auf einen Blick‘-Informationen

Die schlanke und aufgeräumte Google-Startseite dürfte bald der Vergangenheit angehören, denn, vermutlich inspiriert bei Microsoft Bing, kommen viele neue Inhalte auf diese Seite. Das ‚auf einen Blick‘-Widget mit den wichtigsten Informationen soll direkt am unteren Rand unter der Suchleiste positioniert werden und den Nutzern viele Informationen liefern. Aber damit endet es noch nicht, denn wer weiter nach unten scrollt (was bisher auf der Startseite nicht möglich gewesen ist), wird auch den Discover Feed zu sehen bekommen.

» Alle Infos zum Discover Feed auf der Google-Startseite









Auf gut Glück-Button soll verschwinden

Der ‚Auf gut Glück‘-Button mag rein funktionell keine große Bedeutung haben und nur von den allerwenigsten Nutzern überhaupt verwendet werden, aber dennoch gehört er einfach zur Google-Startseite dazu – und das seit bald drei Jahrzehnten. Dennoch wird man ihn wohl für den Einstieg in den KI-Modus opfern und den Nutzern damit die Möglichkeit geben, automatisch eine KI-Suchanfrage zu starten, die völlig andere Ergebnisse liefert.

» Verschwindet der ‚Auf gut Glück‘-Button?

Suchanfragen im KI-Modus

Nach diesem Update ist Google keine Suchmaschine mehr, denn es zeigt im standardmäßig verwendeten KI-Modus keine Suchergebnisse mehr an, sondern nur noch aufbereitete KI-Inhalte. Das hat nicht nur enorme Auswirkungen auf die Suchmaschine selbst, sondern langfristig auch auf die Struktur und Breite des gesamten Internets.

» Google startet neuen KI-Modus für viele Millionen Nutzer