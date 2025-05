Sowohl das Logo als auch der Name „Google“ gehören zu weltweit bekanntesten Marken und dürften wohl jedem bekannt sein, der im Internet unterwegs ist. Das letzte Logo-Update liegt tatsächlich schon zehn Jahre zurück, doch schon sehr bald dürfte es wohl wieder soweit sein: In diesen Tagen ist ein neues Google-Icon aufgetaucht, das uns einen Vorgeschmack auf ein mögliches neues Google-Logo gibt.



Vor einigen Monaten haben wir euch alle Google-Logos der letzten 26 Jahre gezeigt und viele Leser werden festgestellt haben, dass es schon überraschend viele Anpassungen gegeben hat – in den meisten Fällen waren es auffällige Modernisierungen. Das letzte Update fand im Jahr 2015 statt, als das Logo jeglichen Schatten verloren hat, auf nur noch vier Farben reduziert und jeder sanfte Übergang zwischen den einzelnen Tönen entfernt wurde.

Nach einem Jahrzehnt mit dem aktuellen Logo scheint die Zeit für ein Update gekommen zu sein, denn schon seit Beginn der Woche sehen Apple-Nutzer und wohl auch einige Pixel-Nutzer ein neues Google-Icon, das sich doch recht deutlich von seinem Vorgänger abhebt. An der Grundform hat sich nichts verändert und auch die Position der einzelnen Farben wurde beibehalten, aber dafür gibt es in der neuen Variante nun wieder einen Farbverlauf zwischen den einzelnen Tönen. Und dieser ist nicht dezent umgesetzt, sondern so fließend, dass das gesamte G wie ein einziger bunter Farbverlauf aussieht.

Natürlich ist ein Logo stets Geschmackssache und gerade bei einem solch präsenten Icon-Logo wie dem Google-G ist der Gewöhnungseffekt enorm hoch. Doch ich denke, dass die neue Variante sehr schnell ihre Fans finden wird. Ich fand es am ersten Tag gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile finde ich es im direkten Vergleich sogar besser. Auch dem Marketing dürften die neuen Möglichkeiten mit dem Farbverlauf zusagen.









Erstmals aufgetaucht ist das Logo schon vor mittlerweile 14 Monaten, damals in Form einer in der Google-App versteckten Animation. Damals hatte ein Google-Sprecher den Test bestätigt, wollte aber nicht mehr dazu verraten. Mittlerweile hat man das neue Logo für die Google-App unter iOS ausgerollt, bisher aber ebenfalls noch keine Ankündigung veröffentlicht. Gut möglich, dass man diese für die kommende Woche plant und bis dahin an vielen Stellen vorgesorgt haben will.

Das neue Google-G erinnert mit seinem Farbverlauf sicherlich nicht ganz zufällig auch an Gemini und ein Wechsel des Designs ist auch eine erneute subtile Botschaft für die KI-Ära. Es ist DAS Google-Icon für die KI-Ära, das sich eben vom etablierten Symbol abheben soll. Die einzige Frage ist nur, wie man einen solchen Farbverlauf im Google-Schriftzug umsetzen will. Das dürfte schwer bis unmöglich sein, wenn man nicht einen ganz radikalen Wechsel des Logos anstrebt.

Wir dürfen gespannt sein, ob es eine solche Ankündigung geben wird und wie die Designer das neue Logo beschreiben.

Letzte Aktualisierung am 2025-05-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.