Pixel 12-Smartphones: Neuer Leak verrät erste Details zu den neuen Google-Geräten – es wird affig (Liste)

Google baut das Portfolio der Pixel-Smartphones immer weiter aus und wird natürlich auch in den kommenden Jahren viele neue Geräte auf den Markt bringen. Obwohl wir gerade einmal vor der Präsentation der zehnten Generation stehen, sind jetzt die internen Codenamen für die Pixel 12-Smartphones durchgesickert. Diese geben uns nicht nur interessante Einblicke in die Namensgebung, sondern auch in die zu erwartenden Modelle. Es wird affig.



Die Leaker-Küche rund um die Pixel 10-Smartphones läuft derzeit auf Hochtouren, denn Google wird die neuen Geräte bereits im August dieses Jahr vorstellen. Natürlich ist man intern längst einige Schritte weiter und befindet sich in den Planungen sowie Vorarbeiten für die kommenden Generationen. Ein neuer Leak bringt uns jetzt die internen Bezeichnungen der Smartphones für das Jahr 2027 – nämlich für die Pixel 12-Smartphones. Auch in zwei Jahren soll es wohl bei vier Geräten bleiben, die zusammen die Hauptserie bilden.

Die Bezeichnungen der Pixel 12-Smartphones

Pixel 12: Galago

Galago Pixel 12 Pro: Sasquatch

Sasquatch Pixel 12 Pro XL: Silverback

Silverback Pixel 12 Pro Fold: Capuchin

Im Jahr 2027 soll sich bei den Pixel 12-Smartphones alles um Affen drehen, wobei man auch diesmal auf eher exotischere Rassen setzt. Damit setzt sich das seit der sechsten Generation eingeführte Namensschema fort, das jeder Pixel-Generation wechselnde Tiernamen einer Gruppe gibt. Bei den Pixel 6-Smartphones waren es die Vögel, bei den Pixel 7-Smartphones Katzen, die Pixel 8-Serie trug Bezeichnungen mit Hunderassen. Pixel 9 waren Reptilien, die kommenden Pixel 10-Smartphones sind nach Pferden benannt und erst vor wenigen Monaten sind die Pixel 11-Bezeichnungen mit Bären geleakt.

Die Codenamen sind für Endnutzer nicht wirklich relevant, doch für Leaker sind sie ein wichtiger Hinweis, denn bis zum Release eines Geräts werden die einzelnen Produkte intern mit diesen Namen benannt. Wer Codes und Diskussionen durchsucht, muss also danach Ausschau halten, um Informationen bekommen zu können. Außerdem erfahren wir durch diesen Leak, dass sich an der Struktur der Pixel-Serie auch mit der übernächsten Generation nichts tun wird. Es bleibt weiterhin beim Standardmodell, bei zwei Pro-Modellen sowie dem Foldable.

