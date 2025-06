Pixel VIPs: Das ist die neue Google-App für alle Pixel-Nutzer – Social Network für Kontakte (Screenshots)

Im Rahmen des jüngsten Feature Drop hat Google vor wenigen Tagen die neue App Pixel VIPs veröffentlicht, die schon jetzt auf allen Pixel-Smartphones zur Nutzung bereitsteht. Bei der zuvor bereits mehrfach aufgetauchten App handelt es sich zunächst nur um einen Aufsatz für Google Kontakte, mittelfristig könnte daraus aber eine Art Soziales Netzwerk mit Konzentration auf das engste Umfeld werden. Hier findet ihr alle Infos.



Google hat vor wenigen Tagen die neue App Pixel VIPs veröffentlicht, die sich schon seit längerer Zeit auf den Smartphones der Nutzer befindet und in dieser Woche durch ein zuvor entdecktes Update funktionell und sichtbar gemacht wurde. Bei der App handelt es sich in erster Linie um ein gleichnamiges Homescreen-Widget, das schnellen Zugriff auf die Kontakte gibt und zu einer aufgebohrten Oberfläche der Google Kontakte-App führt. Aber es steckt mehr dahinter.

Mit VIPs meint man die „very important persons“ und bezieht sich dabei nicht auf Prominente, sondern natürlich auf das private Umfeld – nämlich die besten Freunde und Familie. So wie man seit jeher einzelne Kontakte zu Favoriten erklären kann, gibt es jetzt die Pixel VIPs. Der jeweilige Eintrag in der Kontakte-App dient dann als erste Anlaufstelle für Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu dieser Person. Es wird eine Art Profil erstellt, für das die Nutzer „so viele Details wie möglich hinzufügen“ sollen.

Ihr könnt Geburtstags hinzufügen, E-Mail-Adressen, Privatadressen, Vorlieben, aber auch Notizen und weitere Informationen die sich in einer Kontakte-Plattform ablegen lassen. Zusätzlich zu diesen Informationen seht ihr die letzten Konversationen mit der jeweiligen Person, bekommt eine Nachricht vor Geburtstagen und wichtigen Terminen und könnt bei einer aktiven Standortfreigabe gar den Standort der Personen sehen – inklusive lokaler Uhrzeit und Wetterbericht.









Der neue Bereich ist aber nicht nur informativ, sondern soll auch den Kontakt zu den VIPs verbessern. Durch das Homescreen-Widgets können bis zu acht Personen direkt auf dem Startbildschirm hinzugefügt werden – damit wird das Widget zur personalisierten Anlaufstelle. Es liefert übersichtliche Updates und sanfte Erinnerungen. Und damit der Kontakt stets möglich ist, können Pixel VIPs euch auch dann anrufen, wenn das Smartphone auf „bitte nicht stören“ eingestellt ist.

Fällt euch auf, dass ihr mit einem VIPs schon längere Zeit nichts mehr unternommen habt, kann die App auch dabei helfen. Denn es gibt Aktivitätsvorschläge, die sowohl virtuelle als auch persönliche Aktivitäten basierend auf den Präferenzen und dem aktuellen Standort vorgeschlagen werden. Klingt erstmal interessant, je länger man darüber nachdenkt aber vielleicht auch wenig „freundschaftlich romantisch“. Eher ein Freundschafts-Assistent.

Ich weiß selbst noch nicht so genau, was ich davon halten soll. In einigen Punkten ist das sicherlich praktisch, in anderen wirkt das wie der Beginn eines neuen super-fokussierten Social Networks, aber auch ein Werkzeug gegen Vereinsamung. Selbst in der Ankündigung heißt es, dass die App dabei helfen soll, bedeutungsvolle, persönliche und vernetzte Beziehungen zu schaffen oder Personen noch näher sein zu können. Warten wir mal ab, was sich daraus entwickelt…

