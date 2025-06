Pixel VIPs: Neue Google-App taucht überraschend auf – eine Art Social Network für Pixel-Nutzer? (Screenshots)

In diesen Stunden werden viele Nutzer der Pixel-Smartphones mit einem Update überrascht, das eine bisher nicht bekannte App auf den Geräten aktualisieren soll. Bei der App handelt es sich um das in der Vergangenheit schon einmal aufgetauchte Pixel VIPs, das bisher zwar nicht nutzbar ist, aber durch das Play Store-Listing erste Details errät. Es scheint sich um eine Art enges Social Network zu handeln.



Google scheint die Pixel-Nutzer zu einer exklusiven Gruppe formen zu wollen und setzt dabei nicht nur auf Programme wie die Pixel Superfans, sondern ernennt diese nun auch zu den Pixel VIPs. Eine in diesen Stunden erstmals aufgetauchte App scheint eine enge Bande zwischen Pixel-Nutzern knüpfen zu wollen, die ohnehin schon in Kontakt miteinander stehen. Denn Nutzer mit einem Pixel-Smartphone werden in dieser App besonders hervorgehoben, indem diese mit einem blauen Herz gekennzeichnet sind.

Beginnen wir von vorn: Bei Pixel VIPs scheint es sich um eine stark aufgebohrte Form der Google Kontakte-App zu handeln. Nutzer bekommt eine Liste ihrer Kontakte zu sehen, wobei die Kontakte mit Pixel-Smartphones mit dem bereits erwähnten blauen Herz-Badge hervorgehoben werden. Diese befinden sich in der Auflistung noch vor den Favoriten. Es scheint daher zukünftig einen Unterschied beim Kontaktieren zu machen, welches Smartphone die Nutzer besitzen. Möglicherweise durch exklusive Funktionen, über die bisher nichts bekannt ist.

Kontakte lassen sich auswählen und zeigen dann viele weitere Details. Ihr könnt sehen, wann diese Person zuletzt kontaktiert worden ist, bei entsprechender Standortfreigabe könnt ihr den aktuellen Standort des Kontaktes sowie das Wetter und die lokale Uhrzeit an diesem Standort sehen. Außerdem lassen sich gemeinsame Notizen anlegen oder auch gemeinsame Aktionen planen.









Laut der App-Beschreibung sollen die in der App angelegten Nutzer schnell aufgerufen werden können und mit mehr Details versehen werden. Wo jetzt genau der Bezug zwischen besten Freunden und Familie sowie den Pixel-Nutzern aufgebaut wird, muss sich zeigen. Es könnte unterschwelliges Marketing sein, aber das geht in eine Richtung, dass – mal ganz überspitzt gesagt (!) – nur Freunde mit einem Pixel-Smartphone gute Freunde sind. Also überzeugt eure Freunde und Familie von einem Pixel-Smartphone! Ob das so gut ankommt?

Das grundlegende App-Konzept ist schon im vergangenen Jahr als Pixel Besties aufgetaucht. Zwischen einem „Bestie“ (bester Freund) und einem VIP (meist unbekannte wichtige Person) besteht zwar nach meinem Verständnis ein meilenweiter Unterschied, aber das ist wohl der neue Name der App.

Bisher lässt sich die App nicht verwenden und sie dürfte wohl auch allein schon wegen des Namens Pixel-exklusiv bleiben. Welchen Zweck die App genau verfolgt, bleibt abzuwarten. Aufgetaucht ist sie jetzt dadurch, dass viele Pixel-Nutzer ein Update für die App angeboten bekommen, die sich als Grundgerüst bereits auf allen Smartphones befindet. Ob es Zufall ist, dass „Pixel VIPs“ ausgerechnet am Tag der Apple-Keynote auftaucht? Wir dürfen gespannt sein.

