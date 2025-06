Gemini Update: Neue Google-Apps, günstigeres Abo, Google TV-Übernahme, Gemini-Roboter und neues Logo

Und wieder geht eine Gemini-Woche vorüber, die den Monat Juni langsam abschließt und uns neben neuen Google-Apps auch Einblicke in die Gemini-Roboter gebracht hat, die Übernahme von Google TV und sogar ein neues günstiges Abo im Gepäck hatte. Wie gewohnt haben wir auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Auch in dieser Woche hat sich bei Gemini wieder sehr viel getan, von dem wir euch berichten konnten: Wir haben euch die erste Google-App von Gemini gezeigt, das neue Stitch-Werkzeug, haben über das günstige Abo berichtet und über die Google TV-Abwertung. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Die erste von Gemini erstellte Google-App

Googles Entwickler haben Gemini gebeten, aus den veröffentlichten Zahlen zur Google I/O eine eigene Web-App zu basteln. Und die KI hat geliefert, wir können uns die App direkt innerhalb von Gemini ansehen und auch verwenden. Ein beeindruckendes Ergebnis.

» Das ist die erste Google-App von Gemini

Gemini Stitch für Designs

Mit Gemini Stitch hat Google eine neue App veröffentlicht, die eigene Webdesigns entwerfen kann. Nutzer müssen lediglich ihre Anforderungen eingeben und erhalten anschließend eine oder mehrere fertige Oberflächen präsentiert, die noch bearbeitet werden können.

Gemini übernimmt Google TV?

Das Budget von Google TV wird gesenkt und im Gegenzug sollen sowohl YouTube als auch Gemini eine größere Bedeutung auf der Smart TV-Plattform erhalten. Beide zusammen hätten gar das Potenzial, eine eigene Benutzeroberfläche zu bieten.

» Google TV kürzt Budget, Gemini bekommt mehr Bedeutung

Gemini bekommt ein neues Logo

Googles Designer haben das Gemini-Logo überarbeitet, das sich bereits zum zweiten Mal in veränderter Form präsentiert. Diesmal werden die Farben ausgetauscht, sodass es besser in das gesamte Google-Netzwerk passt. Wir zeigen euch die beiden Logos im direkten Vergleich.

» Gemini-Stern glänzt bald in den Google-Farben

Gemini Robotics startet

Die Gemini-Roboter kommen! Googles Deepmind-Team hat jetzt einen Roboter vorgestellt, auf dem die Gemini-KI lokal installiert ist und diesen vollständig autonom steuern kann. Dieser nimmt Befehle entgegen und konzipiert alle notwendigen Schritte selbst.

» Google birngt Gemini jetzt eigenständig auf Roboter

Google One mit Gemini-KI wird günstiger

Gute Nachrichten für alle Google One-Abonnenten, die auf die Gemini-KI in der erweiterten Fassung setzen wollen. Diese gibt es jetzt auch im Jahres-Abo für „nur“ 219,99 Euro, was euch ganze 16 Prozent im Vergleich zur Einzelzahlung spart.

Gemini Live erhält neue Google-Apps

Gemini Live integriert die wichtigsten Google-Apps, mit denen ihr Informationen abrufen, speichern und verwalten könnt. Zu den integrierten Neuzugängen zählen Google Keep, Google Kalender, Google Tasks und Google Maps. Weitere sollen schon bald folgen und das App-Portfolio ergänzen.

» Google Keep startet in Gemini Live

» Google Kalender, Tasks, Keep und Maps starten in Gemini Live

YouTube Premium bekommt Gemini KI-Suche

Die Gemini-KI zieht auch in die YouTube-Suchfunktion ein. Dort werden nun Inhalte aufbereitet, Informationen direkt ohne Videoaufruf abgegeben und die Videos nur noch als schmückendes Beiwerk aufgelistet. Das erinnert sehr stark an den KI-Modus der Google Websuche und dürfte sicherlich nicht bei allen Nutzergruppen ganz so gut ankommen.

» YouTube Premium bekommt neue Suchfunktion mit Gemini-KI

