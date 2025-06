Gemini Stitch: Neue Google-App erstellt jetzt ganze Webseiten und Designs für euch – ein Prompt genügt

Googles KI-Modell Gemini beherrscht eine ganze Reihe von Medienformen zur Eingabe und Ausgabe, zu denen neben Bild, Video und Audio bekanntlich auch Code gehört. Gemini kann aber nicht nur schnelle Skripte oder hilfreiche Programmierfunktionen basteln, sondern auch ganze App-Oberflächen entwerfen. Mit dem neuen kostenlosen Tool Stitch könnt ihr das jetzt ausprobieren.



Wir haben euch in den letzten Wochen bereits die starken Gemini Bild- und Videogeneratoren ausführlich vorgestellt, mit denen das KI-Modell sowohl Figuren als auch Gesamtkompositionen entwerfen kann. Diese Stärken kann es aber nicht nur im Bildbereich ausspielen, sondern auch in puncto Design. Dank Multimodalität sowie den Programmierfähigkeiten in allen wichtigen Sprachen kann Gemini ganze App-Oberflächen entwerfen.

Mit der neuen kostenlosen App Gemini Stitch haben jetzt alle Nutzer die Möglichkeit, mit einem beliebigen Prompt eine App-Oberfläche zu entwerfen. Gebt einfach eure Intention ein, beschreibt die Funktionalität oder den groben Aufbau und Gemini wird aus euren Angaben eine fertige Oberfläche für das Desktop-Web und auch die mobile Ansicht basteln. Die Erstellung kann mehrere Sekunden in Anspruch nehmen, ist dafür aber umso präziser umgesetzt.

Gemini erstellt aber nicht nur eine Skizze, sondern eine fertige statische Oberfläche. Ihr könnt diese betrachten, verwenden oder auch den Quellcode in HTML und CSS ansehen. Seid ihr vom Ergebnis begeistert, lässt es euch das gesamte Projekt in Figma zur Nutzung exportieren. Fällt euch nichts ein, gibt es jede Menge Beispiele und Prompts. Passt ein Detail nicht, könnt ihr per Prompt jederzeit nachschärfen.

Stitch ist nur ein Experiment und wird sicherlich kein fertiges Produkt werden. Denn diese Fähigkeiten stehen auch innerhalb von Gemini zur Verfügung, wenn auch noch nicht ganz so ausgeprägt. In Kombination mit den Programmierfähigkeiten könnte Gemini auch schon ganze funktionelle Web-Apps entwerfen.

» Hier geht es zu Gemini Stitch

Letzte Aktualisierung am 2025-06-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.