Pixel 11 & Pixel 12: Erste Infos zu den neuen Google-Smartphones – Leaks verraten alle geplanten Geräte

Google wird schon bald die zehnte Pixel-Generation auf den Markt bringen, über die zuletzt sehr viele Informationen bekannt geworden sind. Intern ist man längst zwei Schritte weiter, denn in den letzten Tagen gab es Leaks zu den Pixel 11-Smartphones und Pixel 12-Smartphones, die uns wichtige Details zum kommenden Portfolio verraten.



Seit dem vergangenen Jahr hat Google die Pixel-Flaggschiff-Smartphones auf ein Viererpaket umgestellt, das auch in diesem Jahr fortgeführt wird. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold werden ihren jeweiligen gleichnamigen Vorgängern der neunten Generation folgen. Das war zu erwarten, heißt aber nicht automatisch, dass man daran auch in den kommenden Jahren festhalten wird.

Jetzt haben die Leaker etwas tiefer gegraben und konnten für beide kommenden Pixel-Generationen die jeweiligen internen Codenamen herausfinden. Diese sind für Endnutzer nicht unbedingt relevant, für Leaker und Beobachter aber umso interessanter. Denn in der Entwicklungsphase werden die Smartphones Google-intern entsprechend bezeichnet und somit lassen sich frühe Informationen zur Ausstattung und Funktionalität schneller finden.

Aber die Codenamen verraten uns auch, mit welchen Smartphones zu rechnen ist. Ein Blick in die folgenden Listen verrät uns, dass die Smartphones auch in den Jahren 2026 und 2027 im Viererpack auf den Markt kommen werden. Man hält am Standardmodell, den beiden Pro-Modellen und auch dem Foldable fest. Damit zerschlagen sich Gerüchte um ein Ultra-Modell, um ein abgespecktes Modell außerhalb der a-Reihe und auch um ein zweites Foldable im Flip-Format.









Die Bezeichnungen der Pixel 11-Smartphones

Pixel 11: Cubs / 4CS4

Cubs / 4CS4 Pixel 11 Pro: Grizzly / CGY4

Grizzly / CGY4 Pixel 11 Pro XL: Kodiak / PKK4

Kodiak / PKK4 Pixel 11 Pro Fold: Yogi / 9YI4

Die Bezeichnungen der Pixel 12-Smartphones

Pixel 12: Galago

Galago Pixel 12 Pro: Sasquatch

Sasquatch Pixel 12 Pro XL: Silverback

Silverback Pixel 12 Pro Fold: Capuchin

Google setzt auch für die kommenden Generationen wieder auf Tiernamen, wobei die Pixel 11-Smartphones nach Bären benannt sind und die Pixel 12-Smartphones nach Affen. Beim Pixel 6 waren es Vögel, beim Pixel 7 waren es Katzen, die Pixel 8-Serie war nach Hunderassen benannt, die Pixel 9-Smartphones nach Reptilien und die bald erscheinenden Pixel 10-Smartphones sind nach Pferden benannt.

Bei obigen Listen handelt es sich natürlich nur um die Projekttitel der Smartphones. Es ist stets möglich, dass eines der Geräte trotz aktueller Entwicklung dann doch nicht auf den Markt kommt. Dass es weitere Geräte gibt, die nicht in den Listen enthalten sind, ist hingegen mehr als unwahrscheinlich.

