Pixel Update: Kamera-Downgrade, Tensor-Rakete, neuer Pixie-Assistent, Gratis-Chromebook und Fold-Leak

Es geht die letzte volle Pixel-Woche im Juni zu Ende, die uns wieder jede Menge interessante Einblicke in die aktuellen und kommenden Pixel-Produkte gegeben hat. Von Pixel 10-Leaks über Tensor-Infos, Kamera-Updates bis zu Pixie und einer starken Aktion war alles dabei. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzte Pixel-Woche im Juni steht ganz im Zeichen der kommenden Produkte, die sich dank fleißiger Leaker immer wieder gezeigt haben und vom Pixel 10 über das Pixel 11 bis hin zum Pixel 12 reichen. Aber auch der Pixie-Assistant ist wieder da, es gibt eine starke Aktion und mehr. Es war wieder sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Smartphones bekommen Pixie-Assistent

Der Pixie-Assistant ist wieder da! Google wird mit einem Jahr Verspätung eine neue Form des ständig präsenten KI-Assistenten auf die Pixel-Smartphones bringen, der dauerhaft für Unterstützung in Form von Informationen und Funktionen sorgen soll. Wie das genau funktionieren wird und ein kurzer Blick auf die Historie von Pixie findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

» Erste Informationen zum kommenden Pixie-Assistent

Pixel 10-Smartphones mit großem Kamera-Update

Die Kameras werden auch bei den Pixel 10-Smartphones wieder die größte Rolle spielen und dementsprechend mit großen Updates versorgt werden. Zwar wird das Ganze durch ein Hardware-Downgrade eingeleitet, aber der Funktionsumfang und die KI-Funktionen steigt so weit, dass die Nutzer dies vermutlich gar nicht bemerken werden. Hier gibt es alle Infos.

» Pixel 10-Smartphones erhalten umfangreiches Kamera-Update









Erste Infos zu Pixel 11 und Pixel 12

Es gibt erste Informationen zu den Pixel 11-Smartphones und sogar schon den Pixel 12-Smartphones. Durch einen Leak wissen wir jetzt, welche Smartphones Google in den Jahren 2026 und 2027 auf den Markt bringen wird.

» Erste Informationen zu den Pixel 11- und Pixel 12-Smartphones

Google schockt Samsung

Es soll ein Schock für Samsung gewesen sein, dass Google die Tensor-Produktion abgezogen und zu TSMC verlagert hat. Intern soll das wohl einige Prozesse angestoßen haben, um diesen „Google-Unfall“ zu analysieren und entsprechend die Schwächen der eigenen Abteilung auszumerzen. Ein spannender Einblick.

» Samsung zeigt sich geschockt vom Google Pixel-Abschied

Tensor-SoC wird zur Rakete

Der neue Tensor-SoC wird sowohl in der ersten als auch in der zweiten TSMC-Generation große Fortschritte machen und könnte schon ab den Pixel 11-Smartphones der Konkurrenz enteilen.

» Neuer Tensor-SoC in den Pixel-Smartphones wird zur Rakete

Pixel 10 Pro Fold ist wohl wasser- und staubdicht

Das Pixel 10 Pro Fold soll laut aktuellen Leaks das erste faltbare Smartphone sein, dass sowohl wasserdicht als auch staubdicht ist.

» Das Pixel 10 Pro Fold soll wasser- und staubdicht sein

Pixel 10-Smartphones mit Downgrade

Die Pixel 10-Smartphones erhalten ein Kamera-Downgrade, das doch recht umfangreich und weitgehend ausfällt. Zum Teil wird die Kameraleistung geviertelt (!), aber dennoch sollen die Nutzer das dank der bereits erwähnten Updates nicht bemerken. Wir dürfen gespannt sein.

» Pixel 10-Smartphones erhalten ein Kamera-Downgrade









Pixel 9 + Chromebook gratis

Die starke Pixel 9-Aktion ist wieder da, die uns schon zu Beginn des Monats viel Spaß gemacht hat: Nur wenige Tage bekommt ihr beim Kauf eines Pixel 9-Smartphones ein Chromebook gratis! Das Smartphone der aktuellen Generation ist stark reduziert, wird von Google für sieben Jahre mit Updates versorgt, ihr bekommt das Audible-Abo und das geschenkte Chromebook. Da kann man wirklich nicht viel falschen machen…

Hier geht es zur Aktion: Pixel 9 für 699 Euro + Chromebook Gratis!

» Knaller-Aktion bringt euch gratis Chromebook beim Pixel 9-Kauf

