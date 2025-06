Google Maps Navigation: Neue Klima-Funktionen sollen Sprit sparen – aber strapazieren die Nerven (Meinung)

Kürzlich wurden auf der Kartenplattform Google Maps eine Reihe neuer und erweiterter klimafreundlicher Funktionen für die Routenplanung eingeführt. Diese sollen schon heute einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen leisten, sind aber vermutlich nicht bei allen Autofahrern gerade beliebt. Denn gerade im Auto können sie trotz ökologischer Vorteile schnell zum Ärgernis werden.



Vor wenigen Tagen hat Google Maps pünktlich zur Reisezeit eine Erweiterung der klimafreundlichen Routenplanung und Navigation angekündigt. Nach einer breiten Verfügbarkeit in vielen Ländern wird das Feature jetzt weltweit angeboten. Die Funktion ist automatisch aktiviert und wird bei der Planung einer Route aktiv, wobei es bekanntlich in den meisten Fällen mehrere Alternativen gibt: Die schnellste, die kürzeste oder in diesem Fall eben die umweltschonendste und spritsparendste Route.

Die klimafreundliche Routenplanung und Navigation sollen dafür sorgen, dass die Nutzer stets die spritsparendste Route wählen – unabhängig von der Länge oder der Dauer der Strecke. Es geht darum, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das schont den Geldbeutel und schützt die Umwelt. Also eine Win-Win-Win-Situation für alle Bereiche? In der Theorie Ja, in der Praxis kann das allerdings schnell zum Ärgernis werden.

In Deutschland und Österreich ist dieses Feature schon seit langer Zeit verfügbar und viele Autofahrer dürften damit schon Bekanntschaft gemacht haben – vermutlich meist, ohne es zu wissen. Denn wie aus der Beschreibung hervorgeht, wird die Funktion von selbst aktiv und wählt stets die spritsparendste Route. Und das, ohne den Nutzer vorab zu fragen oder angemessen darauf hinzuweisen, dass er eine solche Route fährt.









Gut gemeint ist nicht gut gemacht

Achtung: Es folgt meine persönliche Meinung nach mehreren negativen Erfahrungsberichten. So wie viele Millionen Menschen auch, verwende ich im Auto die Google Maps Navigation, die dort ebenfalls über dieses Feature verfügt. Daher ist der Ablauf folgender: Mikrofontaste drücken, Ziel ansagen und nach einer kurzen Vorschau beginnt die Navigation. Dass dabei die spritsparende Route ausgewählt worden ist, wird zwar durch das grüne Blatt symbolisiert, aber wer nimmt das schon wahr?

Also macht ihr euch auf dem Weg und irgendwann werdet ihr bemerken, dass ihr plötzlich die optimale Strecke verlasst. Die Google Maps Navigation wird euch von der Autobahn herunterleiten, die euch auf direktem Weg zum Ziel geführt hätte. Und weil wir uns auf die digitalen Assistenten verlassen, werden wir dem normalerweise auch folgen. Wir wundern uns, aber wir folgen. Es könnte ja ein Stau, Baustelle, Unfall oder sonstiges sein, das uns zu diesem Umweg veranlasst. Doch das ist nicht der Fall. Irgendwann bemerkt ihr, dass das einfach der umweltschonenden Route geschuldet ist. Gut, hätten wir auf das Blatt am Anfang geachtet, wäre das nicht passiert. Oder etwa doch?

Jetzt kommt das echte Ärgernis: Selbst wenn ihr eine schnelle Route auswählt, kann die Google Maps Navigation plötzlich eine alternative vorschlagen oder selbst einleiten. Es gibt einen automatischen Wechsel zur spritsparenden Route und schon wieder führt es euch von der Autobahn herunter. Das ist mir nicht nur einmal passiert. Zwar lernt man dadurch schöne Dorfstraßen kennen (ob das die Bewohner freut?), aber am Ende ärgert ihr euch und wünscht eine „Warnung“ vor dieser optimalen Route. Zuletzt lag die Zeitdifferenz bei mir bei einer 5-stündigen Fahrt bei über einer Stunde.

Nicht falsch verstehen: Umweltschutz ist wichtig. Ich bin der Letzte, der bei einer unnötigen Strecke das Auto nimmt. Lieber gehe ich zu Fuß, fahre mit dem Fahrrad oder der Bahn. Wenn es dann doch mal das Auto ist, wähle ich das nicht ohne Grund und möchte auf dem für mich besten Weg ankommen. Doch die Google Maps Navigation macht das derzeit sehr schwer, wenn man nicht alle paar Minuten die Route kontrollieren will…

