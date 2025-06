Gemini Live: Viele neue Funktionen starten für erste Nutzer – Integration von Keep, Kalender, Tasks, Maps

Der Funktionsumfang von Gemini Live wächst weiter und soll wohl schon bald dem KI-ChatBot ohne Live-Komponente in nichts nachstehen: Wir hatten bereits über die Integration von Google Keep berichtet und jetzt stehen mit Google Tasks, dem Google Kalender sowie Google Maps die nächsten Zugriffsmöglichkeiten vor dem Rollout. Nutzer können Daten abrufen und speichern.



Nutzer können den Funktionsumfang des KI-ChatBot schon seit langer Zeit mit den Gemini-Apps erweitern, die Zugriff auf Google Maps, YouTube, die Workspace-Apps, den Kalender und viele weitere Anwendungen geben. Jetzt startet man diese Integrationen auch für erste Nutzer von Gemini Live, die sowohl Inhalte aus diesen Apps abrufen als auch neue ablegen können. Zunächst startet man mit den Apps im organisatorischen Bereich.

Wie bei der Google I/O bereits angekündigt, erhalten jetzt erste Nutzer Zugriff auf die Integrationen von Google Keep, Google Tasks, Google Maps sowie den Google Kalender. Es lassen sich also Termine abrufen und speichern, es können Notizen in Form von Text oder Bild abgelegt werden, es lassen sich Aufgaben in die Tasks-Liste aufnehmen sowie Orte und Routen an die Google Maps-Karten senden. Nutzbar ist das alles per Sprachaufforderung.

Als Nutzer müsst ihr lediglich Gemini um das Abrufen oder Ablegen von Daten bitten. Es erscheint ein Info-Chip am unteren Displayrand, der auf die Verarbeitung hindeutet. Wurde ein Inhalt abgelegt, lässt sich dieser mit einem Tap auf den Rückgängig-Button auch schnell wieder entfernen. Dieser Button verschwindet nach einigen Sekunden, sodass man sich eher darauf verlassen sollte, dass Gemini die Anforderung richtig verstanden hat.

















In den Einstellungen lässt sich festlegen, welche Apps mit Gemini verbunden sein sollen, wobei diese Option sowohl für das Standard-Gemini als auch die Live-Version gilt. Weil Gemini bislang recht zuverlässig in puncto Erkennung der Nutzeranforderung ist, sollte es wohl nicht schaden, wenn alle Anwendungen aktiviert sind. Die Anzahl der Apps dürfte im Laufe der Zeit zunehmen, vor allem wenn die visuelle Komponente im Zuge von Android XR weiter ausgebaut wird und die Inhalte sowie Apps im Display eingeblendet werden können.

Vor einigen Wochen hieß es, dass diese Funktionen „in einigen Wochen“ ausgerollt werden sollen. Jetzt kommen die Apps bei ersten Nutzern an, sodass wir im Laufe der nächsten Tage mit einem breiten Rollout rechnen können. In der Ankündigung hieß es auch, dass noch tiefere Integrationen aus dem Google-Ökosystem in Planung sind.

