Amazon Prime Day: Die besten Aktionen für Google-Nutzer; Pixel, Android Auto, Fire TV, Echo, Fire und mehr

Heute ist Amazon Prime Day! In diesem Jahr streckt der Onlinehändler das Shopping-Event gleich über vier Tage und hat die Preise für zahlreiche smarte Produkte der eigenen Marken Echo, Fire und Fire TV gesenkt, die zum Teil zu lange nicht mehr erhältlichen Knallerpreisen verkauft werden. Wir zeigen euch alle Angebote und verlinken auf die Erklärungen zur Installation der Google-Produkte. Verpasst auch nicht die starken Abo-Vorteile.



Der Amazon Prime Day ist angelaufen und hält nach Angaben des Onlinehändlers wieder mehr als eine Million rabattierte Produkte bereit – darunter natürlich auch die eigene smarte Hardware. Der Prime Day ist mittlerweile ein wahrer Rabatt-Dschungel, für den man eine Navigationshilfe gebrauchen könnte. Daher zeigen wir euch in diesem Artikel die wichtigsten Aktionen für Google-Nutzer. Schaut euch vorsorglich vielleicht auch an, wie sich Google-Produkte auf Amazon-Geräten installieren lassen.

Die besten Pixel-Aktionen:

Im Google Store bei Amazon gibt es nur zu den Prime Days starke Rabatte auf die Pixel 8-Smartphones, auf das Pixel 8a, die Pixel Watch, Pixel Watch 2, die Pixel Buds, den Chromecast und vieles mehr. Die Ersparnis liegt zum Teil bei über 40 Prozent, das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben euch alle wichtigen Aktionen in diesem Artikel aufgelistet.

» Google Store-Aktionen bei Amazon

Neben den smarten Produkten und den unzähligen weiteren Aktionen quer durch das Sortiment sind auch die Abo-Plattformen Teil der Aktionen und bieten euch niedrige Preise für viele Monate, einen Schwung Gratismonate oder sonstige Vorteile. Schaut einfach in der folgenden Liste herein, ob etwas für euch dabei ist. Ausführliche Informationen zu diesen Aktionen findet ihr in diesem Artikel.

Android Auto-Dongles

Auch bei den Android Auto-Dongles könnt ihr heute viel Geld sparen, wie wir euch bereits in diesem Artikel beschrieben haben. Klickt auf die folgenden Produkt-Links, um die rabattierten Prime-Preise zu sehen.

Smarte Aktionen zum Amazon Prime Day

Leider sind auf den meisten der oben gezeigten Geräten keine Google-Dienste vorinstalliert, was Amazon in dieser Deutlichkeit natürlich nicht mitteilt. Zwar basieren die Fire-Tablets auf Android, aber sie sind nicht von Google lizenziert und haben dementsprechend keinen Play Store an Bord. Auch der Fire TV-Stick basiert auf Android, hat aber ebenfalls keinen Play Store und bietet auch sonst keine offizielle Möglichkeit zum Sideloading von Apps. Aber dafür könnt ihr einen alternativen Launcher installieren.

Aber auch die Echo Smart Speaker sind „nur“ mit Alexa ausgestattet, die zwar sehr flexibel ist und viele Funktionen bietet, aber insgesamt nicht unbedingt den besten Ruf genießt. Wer möchte, kann auch darauf den Google Assistant oder später Gemini verwenden, der statt Alexa antwortet. Im folgenden Artikel findet ihr die Kurzanleitungen inklusive Verknüpfung zu den ausführlichen Beschreibungen.

» Amazon Prime Day: So könnt ihr die Google-Apps auf den Amazon-Geräten installieren (Echo, Fire & TV)

» Alle Aktionen zum Amazon Prime Day

