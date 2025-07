Android Auto Prime Day-Aktion: Dongles zur kabellosen Nutzung der Infotainment-Plattform jetzt stark rabattiert

Mit Googles Infotainment-Plattform Android Auto lassen sich viele mobile Apps vom Smartphone direkt auf dem Infotainment-Display im Fahrzeug verwenden. Dank der praktischen Dongles lässt sich die Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display auch kabellos herstellen und jetzt sind gleich eine ganze Reihe von Sticks und Dongles anlässlich des Amazon Prime Day stark rabattiert. Das solltet ihr euch bei Bedarf nicht entgehen lassen.



Die kabellose Nutzung von Android Auto ist aus tech-historischen Gründen in vielen Autos bis heute nicht möglich und selbst bei fabrikneuen Fahrzeugen nicht immer gegeben. Das liegt daran, dass die Infotainment-Hardware nur selten erneuert wird und Google diese Funktion der kabellosen Nutzung in den ersten Jahren trotz technischer Möglichkeit nicht angeboten hat. Selbst als man es endlich ermöglicht hat, war es nur für wenige Smartphone-Modelle nutzbar. Die Smartphone-Einschränkung ist längst gefallen, doch in den Autos hat sich bei den praktisch ausentwickelten Infotainment-Systemen nichts mehr getan.

An dieser Stelle kommen die praktischen Dongles zum Einsatz, die mittlerweile von recht vielen Herstellern unterschiedlicher Größe zu haben sind und stets nach demselben Prinzip funktionieren: Diese werden mit dem USB-Anschluss des Infotainment-Displays verbunden und stellen selbst die kabellose Anbindung zur Verfügung. Das Smartphone des Nutzers verbindet sich mit dem Dongle, der als Brücke fungiert. Ein simples Prinzip, das aber sehr effektiv ist und in den allermeisten Fällen ohne Probleme funktioniert.

Mittlerweile gibt es recht viele Dongles von unterschiedlichen Herstellern, wobei vom Startup über etablierte Marken bis zu großen Unternehmen alles dabei ist. Für welche Lösung ihr euch entscheidet, ist mehr oder weniger Geschmackssache, denn die Leistungen sind in etwa dieselbe und alle haben eben nur den einen Zweck, den vom Smartphone gelieferten Displayinhalt zu übertragen.

Letzte Aktualisierung am 2025-07-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Anlässlich des Amazon Prime Day sind jetzt praktisch alle relevanten Dongles stark rabattiert. Statt für normalerweise etwa 80 Euro könnt ihr jetzt schon mit dem halben Preis einsteigen. Rabattiert sind sowohl der AAWireless als auch der Motorola-Dongle, der OTTOCAST-Dongle, der kürzlich neu vorgestellte Stick und viele weitere Lösungen. In der unten eingebundenen Amazon-Box findet ihr die Auswahl der beliebtesten Dongles. Noch mehr Dongles findet ihr auf dieser Seite.

Nehmt eine solche Aktion auf jeden Fall mit, wenn ihr noch Bedarf an einem solchen Dongle habt. Denn die Dongles sind zwar oftmals günstiger zu haben, aber so stark wie am heutigen Prime Day wird es sie so schnell nicht mehr geben. Klickt auf die folgenden Produkt-Links, um die rabattierten Prime-Preise zu sehen.

» Hohe Rabatte auf die Kabellos-Dongles für Android Auto

» Hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones im Google Store

Letzte Aktualisierung am 2025-07-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.