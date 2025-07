Android 16: Die Gemini-KI soll eure Benachrichtigungen sortieren – neue Funktionen für mehr Übersicht

Auf Smartphones gehören Benachrichtigungen zu einer sehr zentralen Komponente, die offenbar gar nicht so leicht in den Griff zu bekommen ist. Praktisch mit jeder neuen Version bringt Google diverse Anpassungen in diese Kategorie, sucht aber noch immer nach der goldenen Lösung zur Organisation. Mit der nächsten Version von Android 16 soll es die KI richten, die mit einem „Notification Organizer“ mehr Übersicht und automatische Kontrolle bringen soll.



Smartphones ohne Benachrichtigungen sind kaum denkbar, auch wenn es durch zahlreiche Optionen möglich ist. Doch wer will schon Messenger-Nachrichten verpassen, nicht über E-Mails informiert oder mit Schlagzeilen von der bevorzugten Quelle versorgt werden? Google versucht schon seit Jahren, Ordnung in dieses System zu bringen. Sei es mit Kategorisierungen, Priorisierungen, Gruppierungen, automatisches Stummschalten, Zusammenfassen und vielen weiteren Konzepten. Funktionell sind sie alle, doch zum Ziel führen sie offenbar nicht.

Und was macht man, wenn man ein scheinbar unlösbares Problem hat? Man setzt die KI darauf an. Mit einer kommenden Version von Android 16 soll ein „Notification Organzier“ einziehen, der als Teil der „Android System Intelligence“ auf Basis von Gemini Nano die Benachrichtigungen selbstständig organisiert. Diese sollen von der KI in die folgenden Gruppen eingeteilt und entsprechend behandelt werden:

Promotions: Sales, new features, and more

Sales, new features, and more News: Top stories, editorials, and more

Top stories, editorials, and more Social: Likes, posts, and more

Likes, posts, and more Suggested: Newsletters, recommended media, and more

Die Benachrichtigungen werden bei Bedarf gebündelt, automatisch kategorisiert, für unwichtige Benachrichtigungen gibt es eine Art Reste-Bereich ohne Auslösung einer Benachrichtigung und mehr. Das Ziel ist es, dass den Nutzern nur wichtige Informationen zugestellt und bei Bedarf zusammengefasst werden, während unwichtige Dinge zwar abrufbar sind, aber die Nutzung des Smartphones nicht stören sollen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich das zunächst um eine Pixel-exklusive Funktion handeln wird, denn es erfordert Gemini Nano und ist somit nicht Teil des breit verfügbaren Android.

