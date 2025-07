YouTube: Google geht gegen KI-generierte Videos vor – entzieht die Möglichkeit zur Monetarisierung

Googles Videoplattform YouTube finanziert sich zu einem großen Teil aus Werbeeinblendungen, von denen sowohl das Unternehmen als auch die Creator profitieren. Jetzt hat man eine kleine, aber nicht ganz unwichtige, Änderung angekündigt, die schon in wenigen Tagen wirksam werden wird: Man will allen Videos und Kanälen die Monetarisierung entziehen, die nur aus simplen KI-generierten Videos bestehen.



Die neuen KI-Videogeneratoren stellen nicht nur die gesamte Medienbranche vor riesige Herausforderungen, sondern auch YouTube und damit doppelgleisig Google. Auf der einen Seite forciert man die Nutzung von Veo 3, das kürzlich für viele neue Nutzer gestartet ist und auf der anderen Seite kämpft man mit der eigenen Videoplattform YouTube schon jetzt gegen die Flut solcher Videos. Denn offenbar wird YouTube seit einiger Zeit mit simplen KI-Videos regelrecht geflutet.

Dem will man jetzt Einhalt gebieten und hat eine Änderung in den Richtlinien für YouTube Partner angekündigt: Man will diesen simplen KI-Videos die Monetarisierung entziehen, sodass die „Creator“ mit diesen kein Geld mehr verdienen können. Das wird die Flut solcher Videos von ganz allein eindämmen, denn wenn sich mit diesen kein Geld mehr verdienen lässt, werden die Creator ihre Motivation zu Erstellung und Upload wohl ganz schnell verlieren.

[July 2025] Updates to YouTube Partner Program (YPP) Monetization policies: In order to monetize as part of the YouTube Partner Program (YPP), YouTube has always required creators to upload “original” and „authentic“ content. On July 15, 2025, YouTube is updating our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what “inauthentic” content looks like today.