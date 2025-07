Android Canary: Google kündigt große Änderungen an – neuer Kanal ersetzt die Developer Previews (alle Infos)

Google hat die Anzahl der Android-Releases in den letzten Jahren immer weiter nach oben geschraubt und jetzt will man das Ganze offenbar mit einem neuen Konzept auf die Spitze treiben: Die Entwickler haben den Start von Android Canary angekündigt, das die bisherige Entwicklervorschau ersetzen soll und mutmaßlich deutlich häufiger erscheinen wird. Interessierte Nutzer sollen jederzeit Zugriff auf die allerneuesten Funktionen erhalten.



Google hat rund um Android in den letzten Jahren richtig Gas gegeben, denn die Anzahl der Zwischenversionen wurde immer größer. Was mit jährlichen Updates begann, wurde zunächst auf lange Vorschau- und Beta-Phasen ausgeweitet. Dann wurden die QPR-Versionen eingeführt, die wiederum ebenfalls einen Beta-Kanal besitzen und dafür sorgen, dass mindestens einmal im Monat eine neue Android-Version erscheint. Aber auch das scheint jetzt nicht mehr auszureichen.

Weil das bisherige Programm der Developer Previews wohl zu kompliziert gewesen sei und Schwächen aufwies, stellt man Android auf das in Google Chrome seit Jahren etablierte Canary-System um. Bei Android Canary handelt es sich um einen neuen Update-Kanal, der von den Android-Entwicklern stets mit den neusten Versionen gefüllt wird. In diesem erhalten die Nutzer frühen Zugriff auf alle in Entwicklung befindlichen Funktionen und können diese somit sehr zeitnah ausprobieren.

Canary ersetzt den bisherigen Developer Preview-Kanal, der üblicherweise nur einmal pro Monat gefüllt wurde und jeweils an einen festen Release gebunden war – egal ob QPR oder einer Hauptversion. Nach mehreren Developer Previews gab es Betas und dann die finale Version. Das sorgte allerdings dafür, dass nicht alle in der Dev Preview verfügbaren Funktionen auch den Sprung in die Hauptversion schaffen konnten.









Googles erkannte Schwächen der Developer Previews

Entwicklervorschauen waren nicht an einen Release-Kanal gebunden und mussten bei jedem Neustart des Zyklus manuell auf die Geräte übertragen werden. Da Vorschauen an die nächste geplante Android-Version gebunden waren, waren sie nur in der Anfangsphase des Zyklus verfügbar. Sobald eine Plattformversion die Beta-Phase erreichte, endete der Vorschau-Track. Dadurch entstand eine Lücke, in der vielversprechende, aber noch nicht für die Beta-Phase bereite Funktionen keinen offiziellen Kanal für Feedback hatten.

Der neue Android Canary-Kanal kann von allen Pixel-Nutzern betreten werden, die stets per OTA mit den neuesten Plattform-Builds versorgt werden wollen. Dabei läuft der Canary-Release parallel zum Beta-Programm. Google betont, dass sich die neue Version an Entwickler richtet, die die neuen Android-APIs früh ausprobieren möchten. Builds aus dem Canary-Kanal haben die automatisierten Tests bestanden und einen kurzen Testzyklus mit internen Benutzern durchlaufen. Dennoch ist mit Fehlern und wichtigen Änderungen zu rechnen. Diese Builds sind daher nicht die beste Wahl für die Nutzung als primäres oder einziges Gerät.

Wer sich heranwagen möchte, kann dies mit dem Android Flash Tool tun.

