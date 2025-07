Gemini: Neue KI-Funktion verwandelt Fotos in Videos – Google zeigt beeindruckende Beispiele (Video)

Google gibt rund um den Videogenerator Gemini Veo 3 richtig Gas und will diesen immer mehr Nutzern zur Verfügung stellen bzw. tiefer in bestehende Anwendungen integrieren. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der sich direkt innerhalb des KI-ChatBots ein Bild in ein Video verwandeln lässt. Dazu braucht es nur das gewünschte Foto, eine kurze Beschreibung schon geht es los. Das Beispielvideo weiß zu beeindrucken.



Die KI-Videogeneratoren haben innerhalb kürzester Zeit einen gewaltigen Sprung gemacht – das gilt vor allem für das Gemini-Modell Veo 3. Erst vor wenigen Tagen Veo 3 weltweit für viele Google-Nutzer gestartet und jetzt will man die Nutzer davon überzeugen, dieses Tool auch zu verwenden. Ab sofort ist es direkt innerhalb des KI-ChatBots möglich, ein Video zu erstellen, das auf einem einzelnen Foto basiert.

Dazu müsst ihr einfach nur ein beliebiges Foto hochladen, in den Werkzeugen auswählen, dass ihr dieses Foto in ein Video verwandeln möchtet und anschließend im Prompt eingeben, welche Vorstellungen ihr habt. Dabei geht es bei weitem nicht nur darum, dass das Foto einfach animiert oder die Blickrichtung optimiert wird, sondern es kann eine ganze kleine Handlung erstellt werden. Im unten eingebundene Beispielvideo könnt ihr sehen, was damit alles möglich ist.

Das Video kann nicht nur aus dem gezeigten Bild bestehen, sondern ihr könnt dank den Veo 3-Stärken auch Audioanweisungen geben, um eine passende Musik, Soundeffekte oder eine minimale Unterhaltung einzubauen. Schaut euch einmal im folgenden Video an, was sich aus einem langweiligen Foto eines geöffneten Kartons so alles erstellen lässt.









Das neue Tool rollt in diesen Tagen für alle Nutzer aus, die Zugang zu Veo 3 haben – dazu zählen die Abonnenten von Google One AI Pro und Google One AI Ultra. Erst seit wenigen Tagen ist das Pro-Abo auch im Jahrespaket verfügbar, sodass ihr euch für 219 Euro pro Jahr nicht nur das starke Gemini, sondern auch den limitierten Zugang zum Videogenerator sichern könnt. Ich denke, wenn Google mit solchen Effekten weiter nachlegt, wird das Abo immer interessanter.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auch Google Fotos neue Möglichkeiten bekommen wird, um ein Video zu animieren. Mutmaßlich basiert das auf derselben Technologie und könnte schon bald jedes Foto in ein Video umwandeln lassen. Die Ergebnisse können mit Freunden oder Familie geteilt werden. Jedes erstellte Video ist 8 Sekunden lang und erhält sowohl ein sichtbares als auch ein unsichtbares Wasserzeichen, um es eindeutig als KI-generiert erkennbar zu machen. Um perfekte Ergebnisse zu erhalten, solltet ihr auch die Prompt-Tipps im folgenden verlinkten Artikel beachten:

» Gemini Veo 3: Der perfekte Prompt für Profis – Google gibt euch Regie-Tipps für den Videogenerator (Video)

» Google Fotos & Gemini: Neue KI-Funktion soll Bilder in Videos umwandeln – einfache und wilde Animationen

