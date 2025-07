Google Fotos & Gemini: Neue KI-Funktion soll Bilder in Videos umwandeln – einfache und wilde Animationen

Mit der Fotoplattform Google Fotos lassen sich alle in der Cloud abgelegten Bilder sehr leicht sichern, verwalten und auch bearbeiten. Jetzt steht eine neue Funktion vor dem Rollout, die sich irgendwo zwischen Ablage und Verwaltung positioniert und dafür sorgen soll, dass Fotos mehr Lebendigkeit erhalten. Mit Remix sollen sich Bilder in kurze Videosequenzen verwandeln lassen. Es dürfte Gemini zum Einsatz kommen.



Ein Teardown der aktuellen Google Fotos-App für Android hat jetzt eine interessante neue Funktion zum Vorschein gebracht, deren Umsetzung an der Oberfläche bereits in Vorbereitung ist, sich aber noch nicht aktivieren ließ. Mit „Remix“ sollen sich Fotos in kurze Videos oder Animationen umwandeln lassen, sodass diese lebendiger erscheinen. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr zwar die Oberfläche im Einsatz sehen, aber es wird kein Video generiert.

Die Funktion soll drei unterschiedliche Animationen anbieten, die sich im Umfang unterscheiden: Da wäre einmal das Umwandeln eines Bildes in ein Video, dann ein „Moving Masterpiece“, das wohl eine längere Geschichte daraus basteln soll und als Drittes eine simple Foto-Animation. Hier die Möglichkeiten zur Auswahl:

Photo to Video

Moving Masterpiece: ein experimentelle Video Creator-Tool

ein experimentelle Video Creator-Tool Subtle Movements

Go wild

I’m feeling lucky

Ich denke, dass da eine Kombination aus der Gemini-Bilderkennung sowie dem Video-Tool Gemini Veo 2 zum Einsatz kommen wird. Wir haben euch erst vor wenigen Wochen gezeigt, was mit diesen starken Tools möglich ist. Dass man dies nach YouTube Shorts auch in Google Fotos integrieren wird, überrascht nicht. Ob und wann diese Funktionen freigeschaltet werden, lässt sich derzeit aber noch nicht mit Sicherheit sagen.

