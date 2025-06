Google Fotos: So könnt ihr jetzt ein Highlight-Video aus euren besten und ausgewählten Fotos erstellen (Video)

Die Fotoplattform Google Fotos ist nicht nur sehr gut darin, Bilder und Videos in der Cloud aufzubewahren, sondern kann diese auch für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden. Jetzt wird die neue Funktion der Highlight-Videos ausgerollt, mit der die Nutzer genau ein solches erstellen können. Dazu müssen einfach nur die entsprechenden Medien per Filter ausgewählt werden.



Die Google Fotos-Algorithmen können schon seit vielen Jahren aus einer Sammlung von Medien eine Videocollage erstellen, die im Laufe der Zeit in den unterschiedlichsten Formen angeboten wurden. Manchmal wurden sie automatisiert erstellt, für einige spezielle Themen konnten sie aber auch von den Nutzern ausgewählt werden. Jetzt fasst man das Ganze zu den Video-Highlights zusammen, die sehr leicht erstellt werden können.

Alles was ihr für ein solches Highlight-Video benötigt, ist lediglich eine grobe Auswahl an Themen und Bildern. Gebt einfach einen oder mehrere Namen ein, wählt einen oder mehrere Orte aus, gebt einen oder mehrere Suchbegriffe ein oder wählt einen Datumsbereich und legt somit den groben Rahmen fest. Grob gesagt wird im Hintergrund die Google Fotos-Suchfunktion aktiv, sucht sich die Highlights aus den Ergebnissen und bastelt diese zu einem Video zusammen.

So könnt ihr ein Highlight-Video erstellen

Um ein solches Video zu erstellen müsst ihr nur zwei Schritte gehen: Tippt entweder am Smartphone oder in der Web-App auf das große „+“ zum Erstellen eines neuen Inhalts und wählt im Menü anschließend „Highlight-Video“ aus. Das war schon alles, der Rest läuft nach den bereits beschriebenen Schritten ab: Inhaltsgrenzen vorgeben und Video erstellen.

Das angeforderte Video wird normalerweise innerhalb weniger Sekunden erstellt, kann bei Gefallen gespeichert und bei Nichtgefallen auch sehr einfach bearbeitet werden. Probiert das doch einfach einmal aus, das kann man immer wieder einmal gebrauchen. Sei es als digitaler Gruß oder für die eigene Sammlung.

[Google-Blog]

