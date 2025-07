Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones – das Juli-Update ist jetzt da

Die erste volle Woche des Monats hat bereits gestern begonnen und jetzt hat Google eine neue Update-Runde für die Android-Smartphones eingeläutet. Vor wenigen Minuten wurde das Android-Sicherheitsupdate sowie das Pixel-Update für den Monat Juni veröffentlicht. Wie üblich sollte der Rollout auf die Pixel-Smartphones nicht mehr lange auf sich warten lassen und die ersten Sicherheitslücken stopfen, Probleme beheben und neue Features auf die Geräte bringen.



Für den Monat Juli wurden offenbar NULL Bugs und Sicherheitslücken in Android gemeldet, wobei sicherlich dennoch wie in jedem Monat die gleichen Komponenten im Mittelpunkt der Probleme bzw. gefunden Bugs stehen und das Ausführen von beliebigen Code ermöglichten – ein ewiger Klassiker. Es ist nicht davon auszugehen, dass das in diesem Monat nicht der Fall ist, aber Google schreibt tatsächlich „es gibt keine Sicherheitsupdates“.

Google veröffentlicht die Details zu den Sicherheitslücken und Bugs in den meisten Fällen erst nach dem Rollout des Updates, sodass diese in der Vergangenheit in den allermeisten Fällen nicht ausgenutzt werden konnten. Gut möglich, dass das in diesem Monat ähnlich ist und man einfach keine Informationen veröffentlichen will. Normalerweise lesen wir folgenden Text, aber diesmal ist das Update einfach nur absolut leer.

Das schwerwiegendste dieser Probleme ist eine hohe Sicherheitslücke in der Systemkomponente, die zu einer lokalen Rechteausweitung ohne zusätzliche Ausführungsberechtigungen führen kann. Für die Ausnutzung ist eine Nutzerinteraktion erforderlich. Die Schweregradbewertung basiert auf der Auswirkung, die die Ausnutzung der Sicherheitslücke möglicherweise auf ein betroffenes Gerät hat, vorausgesetzt, die Plattform- und Dienstminderungsmechanismen sind zu Entwicklungszwecken deaktiviert oder werden erfolgreich umgangen.









Separates Update für die Pixel-Smartphones

Es gibt ein separates Update für die Pixel-Smartphones, das weitere Verbesserungen im Gepäck hat. Alle Details dazu liefern wir in Kürze nach, denn bisher hat Google es noch nicht freigegeben.

Das Pixel-Team hat vor mehr als einem Jahr eine Änderung der Update-Garantie vorgenommen und verkündet, dass Updates erst dann ausgerollt werden, wenn sie wirklich fertig sind. Das kann weiterhin am Montag sein, eine Garantie will man dafür aber nicht mehr geben.

Wer das Update über OTA nicht abwarten möchte, kann sich sowohl die Factory- als auch die OTA-Images für die Pixel-Smartphones direkt bei Google herunterladen. Details zu allen Lücken gibt es direkt unter folgenden Links, in denen die einzelnen Probleme mit den Komponenten aufgelistet und im Detail erklärt werden.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Juli 2025 | Pixel Security Bulletin Juli 2025

