Pixel-Smartphones: Google ändert Update-Versprechen – Updates kommen jetzt erst, wenn sie fertig sind

Google versorgt alle Pixel-Smartphones regelmäßig und zuverlässig mit Updates, wobei man gestern Nachmittag einen sehr großen Schritt verkündet und für die Pixel 8-Smartphones ganze sieben Jahre Android-Updates angekündigt hat. Doch es gibt noch weitere Änderungen, die man auf der großen Bühne nicht genannt hat und dessen Auswirkungen sich erst im Laufe der Zeit zeigen werden: Google will Updates ab sofort dann ausliefern, wenn sie fertig sind. Damit nimmt man wohl Druck vom Kessel.



Smartphones aus dem Hause Google standen einmal dafür, dass sie als erste mit Updates versorgt werden und diese sehr zuverlässig erhalten werden. Grundlegend gilt das zwar auch heute noch, doch vor allem in den letzten zwei Jahren hat man für eigene Verhältnisse recht stark an Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit eingebüßt. Denn es galt die Regel, dass die vom Android-Team am ersten Montag eines Monats veröffentlichten Updates meist noch in derselben Stunde mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones beginnen.

Doch die Teams von Android und Google Pixel arbeiten vollkommen unabhängig voneinander. Für Pixel ist Android ein Software-Lieferant und für Android ist Pixel nur einer von vielen Smartphone-Herstellern. Sicherlich gibt es hinter den Kulissen einige Verbindungen und Bevorzugungen, aber im Groben ist dies der Stand. Daher hat auch das Pixel-Team denselben Druck zur pünktlichen Veröffentlichung von Updates, wie es bei allen anderen Herstellern der Fall ist.

Und weil man in den letzten Monaten und auch schon in den zwei Jahren zuvor immer wieder Updates nicht pünktlich ausliefern konnte, ändert man jetzt die Verteilungsstrategie. Die Updates sollen nicht mehr zwingend zu festen Zeiten ausgerollt werden, sondern erst dann, wenn sie dafür bereit sind. Durch die Blume will man damit vielleicht auch sagen, dass bisher auch nicht-fertige bzw. nicht ausreichend getestete Updates den Weg auf die Smartphones gefunden haben könnten. Eher war es aber so, dass ein nicht-fertiges Updates stattdessen um einen ganzen Monat verschoben wurde. Beides ist vor allem für Google nicht akzeptabel.

Googles Ankündigung im Wortlaut:

We also dug into how we can deliver the highest quality, best tested updates to Pixel users on a consistent basis. As part of this effort, our security updates, bug fixes and feature updates won’t roll out on a specific day each month. Instead, we’ll deploy updates as soon as they’ve completed the necessary tests to ensure they improve the experience for all Pixel customers.