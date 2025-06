Gemini Live & Google Keep: Die Notizen-App kann jetzt auch vom KI-ChatBot befüllt werden (Screenshots)

Mit Gemini Live hat der KI-ChatBot sowohl mit Kamera- und Displayfreigabe als auch in der Audioversion eine ganz neue Ebene zur Kommunikation erhalten. Jetzt wird eine interessante Integration ausgerollt, mit der die Nutzer die Möglichkeit erhalten, gewisse Inhalte dauerhaft zu speichern. Für erste Nutzer steht Google Keep für Notizen, Listen, Aufgaben und Termine bereit.



Wer die Plattform Gemini Live einmal für sich entdeckt hat, könnte sie in bestimmten Szenarien und Aufgabenbereichen immer wieder einsetzen – sei es per Displayfreigabe, per Kamerafreigabe oder auch in der reinen Sprachvariante. Dabei dürfte es immer wieder zur Situation kommen, dass etwas abgelegt werden soll. Zwar kann sich Gemini sehr eingeschränkte Dinge merken, aber das ist weder zuverlässig noch übersichtlich.

Jetzt wird die Integration für die Notizen-App Google Keep für erste Nutzer ausgerollt. Nach dem Rollout können die Nutzer Gemini dazu anweisen, einen Inhalt in Google Keep abzulegen. Sei es ein Textinhalt, eine Liste oder auch das aktuell auf dem Display sichtbare Bild. Selbst die Digitalisierung eines abfotografierten bzw. in die Kamera gehaltenen Textes soll damit möglich werden. Die Inhalte werden direkt in der Notizen-App abgelegt und können über diese abgerufen und verwaltet werden.

Es ist die erste größere Integration einer Google-App in Gemini Live, das somit langsam in die Richtung des KI-ChatBot geht, der eine ganze Reihe von Google-Anwendungen integriert hat und in diesen sowohl Inhalte speichern als auch auslesen kann. Im Laufe der nächsten Wochen sollen auch Google Tasks, der Google Kalender und Google Maps als Integration ausgerollt werden. Langfristig dürfte man alle Apps mit organisatorischen Funktionen und wichtigen Inhalten integrieren wollen.

Ob das für euch bereits zur Verfügung steht, könnt ihr einfach per Gemini Live selbst erfragen.

