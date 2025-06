Google One & Gemini: KI-Abo ist jetzt günstiger zu haben – AI Pro startet als Jahrespaket mit 16 Prozent Rabatt

Um das KI-Modell Gemini und dessen zahlreiche Ableger in vollem Umfang nutzen möchte, kann das nur mit dem Abschluss eines entsprechenden Premium-Abos bei Google One tun. Nachdem schon vor einigen Wochen die Angebotspalette erweitert wurde, legt man jetzt erneut mit einem attraktiven Angebot nach: Das AI Pro-Abo gibt es jetzt mit lohnendem Rabatt im Jahrespaket.



Das KI-Modell Gemini und die Abo-Plattform Google One sind derzeit noch untrennbar miteinander verbunden, denn die erweiterten Funktionen des ChatBots und dessen zahlreicher Ableger lassen sich für Privatnutzer nur über dieses Abo freischalten. Erst vor wenigen Wochen wurden die beiden getrennten Abos Google One AI Pro und Google One AI Ultra gestartet, um den Nutzern die Wahl zwischen mehr Power und voller Power zu geben. Beide standen nur für die monatliche Buchung bereit, so wie zuvor schon das umbenannte Google One AI Premium.

Jetzt macht Google One es für die Nutzer attraktiver, ein solches Abo für Gemini abzuschließen. Das AI Pro-Abo steht als Jahrespaket zur Verfügung, sodass ihr euch nicht nur für einen Monat bindet, sondern gleich für ein ganzes Jahr. Diese Treue wird mit einem Rabatt in Höhe von 16 Prozent belohnt. Wer ohnehin von den Gemini-Funktionen begeistert ist und das Abo seit Monaten besitzt, könnte jetzt also wechseln und sich den einen oder anderen Euro sparen.

Der Einzelpreis liegt bei 21,99 Euro pro Monat, der Jahrespreis bei 219 Euro pro Monat. Oder einfacher gesagt: Ihr zahlt nur zehn Monate und bekommt zwei Monate gratis. Ich denke, da fällt der Umstieg für treue Nutzer nicht schwer. Auf der anderen Seite solltet ihr aber auch beachten, dass das Gemini-Umfeld sehr dynamisch ist und Google immer wieder Änderungen vornimmt. Immer wieder werden zuvor kostenpflichtige Funktionen für alle Nutzer angeboten, sodass die Vorteile schwinden können.

Ich denke, dass das Paket damit noch attraktiver wird und Google vielleicht den einen oder anderen Nutzer zusätzlich überzeugen kann. Jetzt fehlt nur noch, dass das AI-Abo mit der Familie geteilt werden kann und dann wäre auch ich dazu bereit, von meinem bisherigen 2 TB-Abo umzusteigen.

