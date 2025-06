Der KI-ChatBot Gemini sowie dessen gleichnamiges KI-Modell gehören aktuell zu den wichtigsten Google-Produkten und werden das wohl auch in den nächsten Jahren tun. Um das auch grafisch zu unterstreichen, zeigt sich bei einigen Nutzern ein neues Logo, das den klassischen Farbverlauf durch eine Farbkombination ersetzt, die sowohl die Google-Zugehörigkeit als auch die Gemini-Eigenständigkeit unterstreicht.



Die Marke Gemini ist noch gar nicht so alt, steht aber schon jetzt vor dem zweiten Logowechsel. Bei einem solch aufstrebenden Produkt ist es natürlich wichtig, den bereits aufgebauten Markenkern nicht zu sehr zu verlassen, aber gleichzeitig die neue Darstellung auf den Weg zu bringen. Genau das scheinen Googles Designer derzeit zu tun, denn sie kombinieren die Gemini-Farben mit den Google-Farben.

Statt dem bekannten Farbverlauf von Blau bis Violett, der bei Gemini an vielen Stellen zum Einsatz kommt, zeigt sich jetzt ein neuer Stern in den Google-Farben. Es kommen Rot, Gelb und Grün dazu, so wie es in fast allen Google-Produkten zum Einsatz kommt. Die neuen Farben sind allerdings nur eine Randnotiz in den Spitzen, während das Blau dominierend bleibt – was sicherlich an der bisherigen Verwendung von Blau als Gemini-Primärfarbe liegt.

Das neue Logo unterstreicht die Google-Zugehörigkeit, schafft aber im Vergleich zu allen anderen Google-Logos auch noch etwas Distanz und somit Eigenständigkeit. Mit der neuen Darstellung öffnet man aber auch den Weg dazu, die Google-Farben im Laufe der Zeit immer stärker in den Mittelpunkt zu rücken – wenn man den marketingtechnischen Bedarf dazu sieht. Auch an anderen Stellen wird der Gemin-Farbverlauf entfernt oder angepasst, wie ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.









Die neue Darstellung passt auch gut zum derzeit sehr langsam ausgerollten neuen Google-Logo mit Farbverlauf. Beides befindet sich aktuell im breiten Testlauf, sodass man sich vielleicht noch nicht für einen einheitlichen Auftritt entschieden hat. Interessanterweise findet sich auch stets nur „Google“ oder „Gemini“ und niemals „Google Gemini“ oder das Google-Logo in Kombination mit dem Gemini-Logo. Ob sich das in Zukunft ändert?

