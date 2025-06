Android: Das ist Googles kostenlose Bildbearbeitung – Snapseed bringt jetzt viele starke Möglichkeiten

Für viele Menschen gehört die Bildbearbeitung zum Alltag, denn viele Fotos werden vor dem Teilen oder der anderweitigen Verwendung mit einfachen Werkzeugen optimiert. Wer etwas größere Pläne zur Bildmanipulation hat, muss meist zu kostenpflichtigen Apps greifen, deren vollen Umfang man dann doch nicht versteht. Es lohnt sich aber auch ein Blick zu Googles kostenloser Fotobearbeitung Snapseed, die gerade erst wieder zum Leben erwacht ist.



Es gab Zeiten, in denen die Fotobearbeitung für die allermeisten Menschen maximal daraus bestand, ungewünschte Ränder abzuschneiden oder das Motiv aufzuhellen. Heute gibt es deutlich umfangreichere Möglichkeiten, die auch für die Masse der Nutzer verfügbar und vor allem greifbar sind. Greifbar im Sinne von verständlich. Natürlich ist auch Google als einer der größten Fotohoster ganz vorn in diesem Bereich mit dabei und bietet seit langer Zeit gleich zwei Lösungen an.

Neben der Google Fotos Bildbearbeitung hat man seit vielen Jahren die wirklich starke App Snapseed im Portfolio, die früher als Geheimtipp galt und heute eher unter dem Radar fliegt. Aber das wird sich ändern, denn nach einer wirklich sehr langen Phase ohne Aktualisierungen (fast acht Jahre!) hat Google erst vor wenigen Tagen ein großes Snapseed-Update veröffentlicht, das eine ganz neue Oberfläche mitbringt. Das ist keine Kosmetik und keine Produktpflege, sondern war ein wirklich großes Update. Snapseed scheint daher dem Google-Friedhof nochmal von der Schippe gesprungen zu sein und könnte stark zurückkehren.

Snapseed zeichnet sich dadurch aus, dass die App sehr viele starke Bildbearbeitungsmöglichkeiten bietet, die in einer vergleichsweise simplen Oberfläche untergebracht sind. Das Konzept zielt darauf ab, möglichst viele Funktionen mitzubringen, die Nutzer aber dennoch nicht zu überfordern und alles so einfach wie möglich umzusetzen. Zu Beginn wird man zwar von den Funktionen erschlagen, aber vor allem das jüngste Update hat einiges dazu beigetragen, diese übersichtlicher zu gestalten. Es gibt viele voreingestellte Werte und Vorschläge, eine Bildvorschau, Schieberegler und mehr.

















Snapseed bietet viele Funktionen zur Bildmanipulation, die sich leicht anwenden und auch wieder zurücknehmen lassen. Im Gegensatz zur Google Fotos Bildbearbeitung setzt man dabei aber nicht auf sichtbare KI, sondern noch auf klassische Werkzeuge: Auswählen, Filter anwenden, Feintuning – fertig. Es gibt keine magischen Werkzeuge, kein wundersames Verschieben von Objekten oder nachträgliche Anpassen der Beleuchtung. Stattdessen geht es um die gute, alte, ehrliche Fotobearbeitung.

Die App schafft dabei aus meiner Sicht sehr gut den Spagat zwischen Amateurnutzen und den privat-professionelleren Einsatz. Absolute Profis müssen irgendwann doch bei Adobe vorbeischauen, aber für die allermeisten Nutzer ist man mit Snapseed für den eigenen professionellen Bereich und Google Fotos für schnelle Knipser sehr gut bedient. Natürlich könnte man noch mehr bieten, aber diesen Umfang muss man in einer kostenlosen App erst einmal finden.

Wir dürfen gespannt sein, welche Pläne Google mit Snapseed hat. Offenbar soll die App am Leben erhalten werden. Gut möglich, dass sich Google Fotos schon sehr bald noch stärker auf KI konzentriert und Snapseed als eine Art alternatives Werkzeug positioniert werden soll – eventuell auch mit neuen Funktionen. Eine ähnlich undurchschaubare Koexistenz bei Maps und Waze.

